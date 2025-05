Şarkıcı Şimal hayatını kaybetti

SOSYAL MEDYADAKİ SON PAYLAŞIMI

Hastalık sürecinde sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan şarkıcı, son olarak doğum günü partisinden kareler yer vermişti. Şimal, paylaşımına şu notu düşmüştü:



"Hayatta her şey değişebilir, zaman akıp geçebilir, insanlar yollarını ayırabilir… Ama aile, her zaman kalbimizin en sağlam yerinde durur! Aile, düştüğümüzde el uzatan, başardığımızda en coşkulu alkışı koparan ilk yerdir. Onlar bizim hem en büyük desteğimiz, hem de en gerçek mutluluğumuzdur. Birlikte atılan kahkahalar, paylaşılan umutlar, küçücük anlarda büyüyen kocaman sevgiler… Aile, hayatın en renkli, en sıcak tablosudur. Ne olursa olsun yanında hissetmek, her şeyin yoluna gireceğini bilmek demektir. Çünkü aile, güvenin ve sevginin hiç sönmeyen ışığıdır. Aile varsa umut vardır, neşe vardır, güç vardır! İyi ki ailemiz var, iyi ki birlikteyiz! Çünkü aile her şeydir! "