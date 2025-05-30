Şarkıcı Şimal hayatını kaybetti

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden şarkıcı Şimal'den acı haber geldi. Dün durumunun kritik olduğu açıklanan Şimal, bugün hayatını kaybetti.

Şarkıcı Şimal hayatını kaybetti - 1

2021 yılında meme kanseri teşhisi konulan ve zorlu bir tedavi sürecinin ardından iyileşen şarkıcı Şimal, geçtiğimiz yıl ise rutin kontroller sırasında beyninde tümör olduğunu öğrenmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Şarkıcı Şimal hayatını kaybetti - 2

Geçirdiği 8 saatlik beyin ameliyatı sonrası iyileşme sürecine giren Şimal, kısa bir süre önce sağlığına kavuştuğunu açıklamıştı.

Şarkıcı Şimal hayatını kaybetti - 3

4 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Şimal, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Dün durumunun kritik olduğu ortaya çıkan Şimal'den acı haber geldi.

Şarkıcı Şimal hayatını kaybetti - 4

Ünlü şarkıcı, 39 yaşında hayatını kaybetti. Şimal'in vefatını eşi Necati Arıcı, sosyal medyadan şu sözlerle duyurdu:

"Eşim Şimal Gülen hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Kuşadası'na defnedilecektir. Hellallik için yer bilgisi verilecektir."

Şarkıcı Şimal hayatını kaybetti - 5

SOSYAL MEDYADAKİ SON PAYLAŞIMI

Hastalık sürecinde sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan şarkıcı, son olarak doğum günü partisinden kareler yer vermişti. Şimal, paylaşımına şu notu düşmüştü:

"Hayatta her şey değişebilir, zaman akıp geçebilir, insanlar yollarını ayırabilir… Ama aile, her zaman kalbimizin en sağlam yerinde durur! Aile, düştüğümüzde el uzatan, başardığımızda en coşkulu alkışı koparan ilk yerdir. Onlar bizim hem en büyük desteğimiz, hem de en gerçek mutluluğumuzdur. Birlikte atılan kahkahalar, paylaşılan umutlar, küçücük anlarda büyüyen kocaman sevgiler… Aile, hayatın en renkli, en sıcak tablosudur. Ne olursa olsun yanında hissetmek, her şeyin yoluna gireceğini bilmek demektir. Çünkü aile, güvenin ve sevginin hiç sönmeyen ışığıdır. Aile varsa umut vardır, neşe vardır, güç vardır! İyi ki ailemiz var, iyi ki birlikteyiz! Çünkü aile her şeydir! "

Şarkıcı Şimal hayatını kaybetti - 6

ŞİMAL KİMDİR?

Şarkıcı Şimal, 25 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 400'e yakın bestesi bulunan genç şarkıcı, ilk olarak 2012 yılında çıkış yaptı. Başlangıç adlı albümünün prodüktörlüğünü Özken Ulusoy, aranjörlüğünü Taşkın Sabahtan ve Erdem Kınay üstlendi.

Söz ve müziği Şimal Tebessüm Eden'e ait olan albümde aranjörü Taşkın Sabahtan’ın yaptığı Şimal Yıldızı adlı şarkının klip yönetmenliğini ise Enmir Khalilzadeh üstlendi.

DAHA FAZLA GÖSTER