Şarkıcı Zeynep Bastık Dünya Kupası düzenlenen Katar'ı salladı

Şarkıcı Zeynep Bastık, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'da konser verdi.

Şarkıcı Zeynep Bastık Dünya Kupası düzenlenen Katar'ı salladı - 1

Şarkıcı Zeynep Bastık, başkent Doha'da taraftarlar için oluşturulan festival alanında gerçekleştirilen konserde şarkılarını seslendirdi.

Şarkıcı Zeynep Bastık Dünya Kupası düzenlenen Katar'ı salladı - 2

Portekiz-Gana maçının ardından başlayan ve büyük ilgi gösterilen konserde Bastık, yaklaşık 45 dakika sahnede kaldı.

Şarkıcı Zeynep Bastık Dünya Kupası düzenlenen Katar'ı salladı - 3

Türk sanatçının şarkılarını beğeniyle dinleyen birçok ülkeden taraftarlar, büyük coşku yaşadı.

Şarkıcı Zeynep Bastık Dünya Kupası düzenlenen Katar'ı salladı - 4

Festival alanında bulunan Türk vatandaşları da Türk bayraklarıyla Bastık'a destek verdi.

Şarkıcı Zeynep Bastık Dünya Kupası düzenlenen Katar'ı salladı - 5

Bastık yaptığı açıklamada, "Hayatım boyunca bu gece hakkında, 'Ne geceydi' ama diye konuşacağım" dedi.

N-LIFE HABERLERİ

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