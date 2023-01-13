Satala Antik Kenti'ndeki 5 bin 500 yıllık eserler sergilenmeye başlandı

"MİLATTAN ÖNCE 3 BİN YILINA IŞIK TUTAN KALINTILAR VAR"

Gümüşhane Müze Müdürü Serdar Okur, müzede milattan önce 3 bin yılını ışık tutan kalıntılar olduğunu belirterek, "Eski Türk çağından sonra, daha sonra Urartu dönemi, Medler, Persler, Helenistik dönem, klasik dönem Roma, özellikle coğrafi sınırı olması konumundan İran ile Sasani ve Bizans hakimiyetini, daha sonra Selçuklu Türklerinin Anadolu'ya girişi, Osmanlılar ve Cumhuriyet dönemine ait eserler de sergileniyor" dedi.