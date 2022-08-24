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Sean Connery'nin sahip olduğu James Bond otomobili satıldı

Haberler - ntv.com.tr | 24.08.2022 - 09:58 - Son Güncelleme : 24.08.2022 - 10:11

'Bond otomobili' denilince akla ilk gelen 1964 model Aston Martin 2,4 milyon dolara satıldı. James Bond filmlerinde kullanılan otomobil beyazperdede ikonik karakteri ilk kez canlandıran Sean Connery'ye aitti.

Sean Connery'nin sahip olduğu James Bond otomobili satıldı - 1

Daniel Craig'in James Bond'u canlandırdığı 2021 yapımı 'No Time To Die' filminde kullanılan ve Sean Connery’ye ait olan Aston Martin DB5 marka otomobil satıldı.

Sean Connery'nin sahip olduğu James Bond otomobili satıldı - 2

EN POPÜLER BOND ARABASI

Bond karakteri pek çok oyuncu tarafından canlandırılmış ve birçok farklı araba kullanılmış olsa da 1964 model Aston Martin, ‘Bond otomobili’ olarak bilinen en popüler araba.

Araç, 2020 yılında hayatını kaybeden Sean Connery'nin özel garajında saklanıyordu.

Sean Connery'nin sahip olduğu James Bond otomobili satıldı - 3

Monterey Otomobil Haftası esnasında açık artırmaya çıkan otomobil, 2,4 milyon dolara satıldı.

Satıştan elde edilen tüm gelirler, Sean Connery'nin kurduğu hayır kurumuna aktarılacak.

Sean Connery'nin sahip olduğu James Bond otomobili satıldı - 4

Aston Martin DB5 ilk kez 1964 yapımı Goldfinger filminde görülmüştü.

Sean Connery'nin sahip olduğu James Bond otomobili satıldı - 5

Özel donanımlı aracın koltuğundaysa ünlü ajanı canlandıran Sean Connery oturuyordu.

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