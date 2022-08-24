Sean Connery'nin sahip olduğu James Bond otomobili satıldı

EN POPÜLER BOND ARABASI

Bond karakteri pek çok oyuncu tarafından canlandırılmış ve birçok farklı araba kullanılmış olsa da 1964 model Aston Martin, ‘Bond otomobili’ olarak bilinen en popüler araba.

Araç, 2020 yılında hayatını kaybeden Sean Connery'nin özel garajında saklanıyordu.