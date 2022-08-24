Sean Connery'nin sahip olduğu James Bond otomobili satıldı

Haberler - ntv.com.tr | 24.08.2022 - 09:58 - Son Güncelleme : 24.08.2022 - 10:11
Daniel Craig'in James Bond'u canlandırdığı 2021 yapımı 'No Time To Die' filminde kullanılan ve Sean Connery’ye ait olan Aston Martin DB5 marka otomobil satıldı.
Bond karakteri pek çok oyuncu tarafından canlandırılmış ve birçok farklı araba kullanılmış olsa da 1964 model Aston Martin, ‘Bond otomobili’ olarak bilinen en popüler araba.
Araç, 2020 yılında hayatını kaybeden Sean Connery'nin özel garajında saklanıyordu.
Monterey Otomobil Haftası esnasında açık artırmaya çıkan otomobil, 2,4 milyon dolara satıldı.
Satıştan elde edilen tüm gelirler, Sean Connery'nin kurduğu hayır kurumuna aktarılacak.
Aston Martin DB5 ilk kez 1964 yapımı Goldfinger filminde görülmüştü.
Özel donanımlı aracın koltuğundaysa ünlü ajanı canlandıran Sean Connery oturuyordu.