Sean Penn yapay zekayı "insanlık ayıbı" olarak nitelendirdi

OYUNCULAR DA GREVE GİDİYOR

Hollywood'da Senaristler Birliği'nin (WGA) grevi ile başlayan hareketlilik kolay kolay durulacak gibi görünmüyor. Şimdi de 160 bin üyesi bulunan Oyuncular Birliği'nin (SAG-AFTRA) ulusal kurulu, greve gidilmesi konusunda bir yetki oylaması yaptı ve sonuçta grev kararı oy birliği ile sendika yetkililerine verildi.

Bu durumda yapımcılarla, stüdyolarla ve yayıncılarla yapılacak görüşmelerde taraflar arasında anlaşma sağlanamazsa Oyuncular Birliği'nin yöneticileri iş durdurma çağrısı yapabilecek. Bu hareketin, işverenlerle müzakerelere girerken el güçlendirmek için bir taktik olduğu düşünülüyor. Oylama, 7 Haziran'da başlaması planlanan müzakereler öncesinde 5 Haziran'da sona erecek.