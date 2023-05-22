Sean Penn yapay zekayı "insanlık ayıbı" olarak nitelendirdi

Oscar'lı oyuncu Sean Penn, katıldığı Cannes Film Festivali'nde gelişen teknolojiler üzerine yorumda bulunurken grev yapan Hollywood yazarlarını savundu.
Çalışma koşulları ve adaletsiz maaş nedeniyle grev yapan Senaristler Birliği'nin (WGA) grevine destek veren oyuncu, yazarlarla dayanışma içinde olduğunu ifade etti.
Yeni filmi Black Flies'ın (Kara Sinekler) gösterimi için Cannes Film Festivali'ne katılan 62 yaşındaki oyuncu,"Sektör çok ama çok uzun süredir yazarları, oyuncuları ve yönetmenleri altüst ediyor" dedi.
Hollywood senaryolarının yazımında yapay zeka kullanılabileceği fikri üzerine de yorum yapan Penn, grev yapanlara desteğini "Yazarlar birliğini sonuna kadar destekliyorum" sözleriyle ifade etti.
Penn, "Yapay zeka kullanımı da dahil ortaya atılan pek çok yeni kavram var. Ve bu konudaki ısrar bana insanlık ayıbı gibi geliyor" dedi.
"She's So Lovely" filmiyle 1997 yılında Cannes Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görülen oyuncu "Sektör genelinde pek çok yazar ve kişi için şu anda çalışamamak çok zor. Sanırım sektör kendi iç muhasebesini yapacak ve hangi tarafın daha güçlü kaldığını görecek" dedi.
Hollywood'da Senaristler Birliği'nin (WGA) grevi ile başlayan hareketlilik kolay kolay durulacak gibi görünmüyor. Şimdi de 160 bin üyesi bulunan Oyuncular Birliği'nin (SAG-AFTRA) ulusal kurulu, greve gidilmesi konusunda bir yetki oylaması yaptı ve sonuçta grev kararı oy birliği ile sendika yetkililerine verildi.
Bu durumda yapımcılarla, stüdyolarla ve yayıncılarla yapılacak görüşmelerde taraflar arasında anlaşma sağlanamazsa Oyuncular Birliği'nin yöneticileri iş durdurma çağrısı yapabilecek. Bu hareketin, işverenlerle müzakerelere girerken el güçlendirmek için bir taktik olduğu düşünülüyor. Oylama, 7 Haziran'da başlaması planlanan müzakereler öncesinde 5 Haziran'da sona erecek.