Şeb-i Arus ne zaman? Şeb-i Arus töreni tarihleri
Şeb-i Arus kelime anlamı olarak "düğün gecesi" demektir. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin tasavvuf anlayışında, ölüm fiziksel bir son değil, ruhun Allah’a kavuştuğu kutsal bir birleşme olarak görülür. Bu yüzden Mevlânâ, vefat ettiği geceyi "Şeb-i Arus" yani "Sevgiliye Kavuşma Gecesi" olarak adlandırmıştır.Bu anlam, Mevlânâ’nın ölüm korkusunu reddeden, aşk, teslimiyet ve ilahi aşka duyulan özlemi vurgulayan tasavvufî felsefesini yansıtır. Peki, Şeb-i Arus törenleri ne zaman gerçekleşecek?
Şeb-i Arus, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin vefat yıldönümü dolayısıyla her yıl aralık ayında düzenlenen anma törenidir. Farsça'da "düğün gecesi" anlamına gelir. Mevlânâ, ölümü bir son değil, sevgiliye (Allah’a) kavuşma olarak gördüğü için bu geceye "Şeb-i Arus" adını vermiştir.