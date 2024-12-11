Şeb-i Arus ne zaman? Şeb-i Arus töreni tarihleri

Şeb-i Arus kelime anlamı olarak "düğün gecesi" demektir. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin tasavvuf anlayışında, ölüm fiziksel bir son değil, ruhun Allah’a kavuştuğu kutsal bir birleşme olarak görülür. Bu yüzden Mevlânâ, vefat ettiği geceyi "Şeb-i Arus" yani "Sevgiliye Kavuşma Gecesi" olarak adlandırmıştır.Bu anlam, Mevlânâ’nın ölüm korkusunu reddeden, aşk, teslimiyet ve ilahi aşka duyulan özlemi vurgulayan tasavvufî felsefesini yansıtır. Peki, Şeb-i Arus törenleri ne zaman gerçekleşecek?

Şeb-i Arus ne zaman? Şeb-i Arus töreni tarihleri - 1

Şeb-i Arus, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin vefat yıldönümü dolayısıyla her yıl aralık ayında düzenlenen anma törenidir. Farsça'da "düğün gecesi" anlamına gelir. Mevlânâ, ölümü bir son değil, sevgiliye (Allah’a) kavuşma olarak gördüğü için bu geceye "Şeb-i Arus" adını vermiştir.

N-LIFE HABERLERİ

Şeb-i Arus ne zaman? Şeb-i Arus töreni tarihleri - 2

Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran büyük mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vuslata erdiği gece olan ''Şeb-i Arus''ta (Düğün Gecesi) düzenlenen törenler, farklı renk, din ve kültürleri Konya'da buluşturuyor.

Şeb-i Arus ne zaman? Şeb-i Arus töreni tarihleri - 3

ŞEB-İ ARUS TÖRENİ TARİHLERİ

Her yıl 7-17 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen, yüzyıllar boyunca olduğu gibi şimdi de görselliği ve estetiği ile seyredenleri etkileyen sema gösterilerinde semazenlerin her hareketi ayrı bir anlam taşıyor.

Şeb-i Arus ne zaman? Şeb-i Arus töreni tarihleri - 4

ŞEB-İ ARUS TÖRENLERİ İÇERİĞİ

Semâ Gösterileri: Mevlevî dervişlerinin döndüğü semâ törenleri.

Konserler: Tasavvuf müziği konserleri.

Söyleşiler ve Konferanslar: Mevlânâ’nın felsefesi üzerine akademik ve kültürel etkinlikler.

Bu törenler, sevgi, hoşgörü, barış ve insanlık üzerine Mevlânâ’nın evrensel mesajlarını yaşatmayı amaçlar.

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