Şeb-i Arus ne zaman? Şeb-i Arus töreni tarihleri

ŞEB-İ ARUS TÖRENİ TARİHLERİ

Her yıl 7-17 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen, yüzyıllar boyunca olduğu gibi şimdi de görselliği ve estetiği ile seyredenleri etkileyen sema gösterilerinde semazenlerin her hareketi ayrı bir anlam taşıyor.