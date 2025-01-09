Sefo'dan Reynmen'e dava: 2,5 senedir ödeme alamıyorum
2021 yılında “Bonita” adlı şarkıda düet yapan Sefo ile Reynmen davalık oldu. Sefo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Reynmen'e dava açtığını duyurdu.
2021 yılında “Bonita” şarkısında düet yapan Sefo ile Reynmen'in bir süredir araları bozuktu.
Daha önce katıldığı bir programda Reynmen'den parasını alamadığını söyleyen Sefo, “Dost gibi hissediyordum. Ondan da öyle bir his alıyordum. Aramızda o yüzden hiç para mevzusu konuşulmadı. Şarkı benim. Sözlerini ben yapmışım, aranjeyi ben yapmışım, klibini ben çekmişim, tüm parasını ben vermişim. Sadece şarkıyı onun şirketinden çıkardık. Hiçbir şey imzalamadık" demişti.