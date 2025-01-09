Sefo'dan Reynmen'e dava: 2,5 senedir ödeme alamıyorum

"BÖYLE BİTMESİ BENİ ÜZDÜ"

Sefo, paylaşımında; "İşlerin bu noktaya gelmesinden dolayı üzgünüm. Böyle planlamamıştık, böyle konuşmamıştık, ama böyle oldu. Yaklaşık 2,5 senedir, sözlerini yazıp söylediğim, klibini bile kendi cebimden çektiğim 'Bonita' şarkısının gelirlerinden tek bir ödeme almadım" dedi ve ekledi:

"Yeri gelince haktan hukuktan bahsederler ama en iyi onlar yerler. Üç ya da beş, ne kadar olduğunu bilmiyorum ve umurumda da değil. Ancak bu mafyavari 'gelirlere çökme' tavrına karşı elimden gelen hukuki her şeyi yapacağım. Dostlukla yaklaşmaya çalıştığım bu ilişkinin böyle bitmesi beni üzdü."