Sektörden silineceklerdi! İşte ünlü isimlerin kariyerini kurtaran filmler

Robert Downey Jr – Kiss Kiss Bang Bang

Downey Jr.'ın bağımlılıkla mücadelesi ve setteki dengesiz davranışları kariyerini olumsuz etkiledi. Ancak Shane Black'in 2005 tarihli filmindeki rolü sayesinde, oyuncu itibarını yeniden inşa etti ve Iron Man serisindeki rolüyle Hollywood'un en büyük ve en çok kazandıran oyuncularından biri oldu.