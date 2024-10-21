Sektörden silineceklerdi! İşte ünlü isimlerin kariyerini kurtaran filmler

Hollywood'da yıldız olmak kolay değildir. Sinema tarihinin en iyi oyuncuları bile durgunluk döneminden geçebilir. Ancak bazıları, eğer şanslılarsa, her şeyi değiştirebilecek bir proje sayesinde yeniden zirveye çıkabilir. İşte Independent'a göre, oyuncuların kariyerini kurtaran o filmler...

Sektörden silineceklerdi! İşte ünlü isimlerin kariyerini kurtaran filmler - 1

Robert De Niro – Umut Işığım

Tüm zamanların en iyi aktörleri arasında gösterilen oyuncu, 2000'lere geldiğimizde düşük bütçeli yapımlarda rol almaya başladı.

Usta oyuncu, David O. Russell imzalı filmdeki performansıyla beğeni topladı ve 1992 yapımı Cape Fear'dan bu yana ilk kez Oscar'a aday gösterildi.

N-LIFE HABERLERİ

Sektörden silineceklerdi! İşte ünlü isimlerin kariyerini kurtaran filmler - 2

Ryan Reynolds – Deadpool

Green Lantern ve RIPD gibi filmlerle hayranlarını etkilemeyi başaramayan yıldız, Marvel'ın 2016 tarihli Deadpool filmine seçildiğinde şansı döndü.

Sektörden silineceklerdi! İşte ünlü isimlerin kariyerini kurtaran filmler - 3

Jamie Lee Curtis – Halloween

Curtis, Halloween ve The Fog gibi filmlerdeki rolleri sayesinde 70'ler ve 80'ler boyunca sektörün önde gelen oyuncularından biriydi. Ancak yıllar geçtikçe roller tükendi ve Curtis, 2000'lerde oyunculuktan kısa bir süreliğine emekli oldu.

Ancak 2018'de gelen devam filmi Halloween, oyuncunun tekrar ilgi odağı haline gelmesini sağladı.

Sektörden silineceklerdi! İşte ünlü isimlerin kariyerini kurtaran filmler - 4

Robert Downey Jr – Kiss Kiss Bang Bang

Downey Jr.'ın bağımlılıkla mücadelesi ve setteki dengesiz davranışları kariyerini olumsuz etkiledi. Ancak Shane Black'in 2005 tarihli filmindeki rolü sayesinde, oyuncu itibarını yeniden inşa etti ve Iron Man serisindeki rolüyle Hollywood'un en büyük ve en çok kazandıran oyuncularından biri oldu.

Sektörden silineceklerdi! İşte ünlü isimlerin kariyerini kurtaran filmler - 5

Colin Farrell – In Bruges

Colin Farrell kariyerinin başlarında büyük bir başarı elde etti, ancak Farrell, skandallarla dolu bir Hollywood yakışıklısı olarak ün kazandı. Bu durum, Martin McDonagh'ın suç komedisi In Bruges'un vizyona girmesiyle değişti.

Sektörden silineceklerdi! İşte ünlü isimlerin kariyerini kurtaran filmler - 6

Brendan Fraser – The Whale (Balina)

Bir döneme damga vuran aktör, uzun bir süre sinemadan uzak kalmıştı. Ancak Darren Aronofsky'nin The Whale filmindeki Oscar ödüllü rolüyle sahnede önemli bir güç olarak yeniden kendini kanıtladı.

Sektörden silineceklerdi! İşte ünlü isimlerin kariyerini kurtaran filmler - 7

Reese Witherspoon – Wild

Legally Blonde ile adından söz ettiren ve Walk the Line filmiyle) bir Akademi Ödülü kazanan oyuncu, bir dizi başarısızlık yaşadı. Ancak 2014 yapımı Wild filmi, Witherspoon'un kariyerinin en iyi eleştirilerinden bazılarını aldığı yapım oldu.

Sektörden silineceklerdi! İşte ünlü isimlerin kariyerini kurtaran filmler - 8

Hugh Grant – Paddington 2

1990'ların ünlü ismi Grant'in göz kamaştırıcı kariyeri, birtakım skandallar nedeniyle düşüşe geçmişti. Oyuncunun kariyerini gerçekten yeniden başlatan ve ona 2018'de sürpriz bir Bafta adaylığı kazandıran film, büyücüsü Paddington 2 oldu.

Sektörden silineceklerdi! İşte ünlü isimlerin kariyerini kurtaran filmler - 9

Michael Keaton - Birdman

En İyi Film ödüllü film, Keaton'ın kariyerinde bir rönesans başlattı ve Beetlejuice yldızı, gişe rekorları kıran filmlerden (Örümcek Adam: Eve Dönüş) Emmy ödüllü şovlara (Dopesick) kadar her şeyde rol aldı.

Sektörden silineceklerdi! İşte ünlü isimlerin kariyerini kurtaran filmler - 10

Keanu Reeves – John Wick

1990'ların en popüler filmlerinde rol alan Reeves, uzun bir süre beyazperdeden uzak kaldı. Repliklerini söyleyiş şekli nedeniyle alay konusu olan aktör, 2014 yapımı John Wick adlı filmdeki rolüyle zirveye geri döndü.

DAHA FAZLA GÖSTER