Sektörden silineceklerdi! İşte ünlü isimlerin kariyerini kurtaran filmler
Hollywood'da yıldız olmak kolay değildir. Sinema tarihinin en iyi oyuncuları bile durgunluk döneminden geçebilir. Ancak bazıları, eğer şanslılarsa, her şeyi değiştirebilecek bir proje sayesinde yeniden zirveye çıkabilir. İşte Independent'a göre, oyuncuların kariyerini kurtaran o filmler...
Robert De Niro – Umut Işığım
Tüm zamanların en iyi aktörleri arasında gösterilen oyuncu, 2000'lere geldiğimizde düşük bütçeli yapımlarda rol almaya başladı.
Usta oyuncu, David O. Russell imzalı filmdeki performansıyla beğeni topladı ve 1992 yapımı Cape Fear'dan bu yana ilk kez Oscar'a aday gösterildi.