Selahattin Paşalı ve Ekin Koç Cannes Film Festivali'nde

Haberler | 23.05.2022 - 11:02

Başrollerinde Selahattin Paşalı ve Ekin Koç’un yer aldığı Emin Alper’in yeni uzun metrajlı filmi Kurak Günler'in galası bugün gerçekleşecek. Filmin prömiyeri öncesi Paşalı ve Koç, Cannes Film Festivali’nde objektiflere poz verdi.

Selahattin Paşalı ve Ekin Koç Cannes Film Festivali'nde - 1

Emin Alper’in yeni uzun metrajlı filmi Kurak Günler'in dünya prömiyeri bugün 75. Cannes  Festivali’nde gerçekleşecek.

Selahattin Paşalı ve Ekin Koç Cannes Film Festivali'nde - 2

Filmin dünya prömiyeri öncesi, filmin yönetmeni Emin Alper, başrol oyuncuları Selahattin Paşalı ve  birlikte 'nde objektiflere poz verdi.

Selahattin Paşalı ve Ekin Koç Cannes Film Festivali'nde - 3

AYNI POZU VERDİLER

Koç ve Paşalı, kırmızı halıda çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşırken, üçlünün aynı pozu daha önce çekim sırasında da verdiği dikkat çekti.

Selahattin Paşalı ve Ekin Koç Cannes Film Festivali'nde - 4

Emin Alper’in Cannes'da dünya prömiyerini yapacak olan yeni uzun metrajlı filmi Kurak Günler'in başrollerini Selahattin Paşalı ve Ekin Koç paylaşıyor.

Festivalin ‘Belirli Bir Bakış’ (‘Un Certain Regard’) bölümünde yarışacak olan filmin dünya galası, bugün Salle Debussy’de gerçekleşecek.

Selahattin Paşalı ve Ekin Koç Cannes Film Festivali'nde - 5

Bir süredir kuraklık sorunuyla boğuşan Yanıklar kasabasına yeni atanan genç savcı Emre ile belediye başkanı Selim, yerel gazeteci Murat ve kasabanın eşrafı arasında yaşanan çekişmeleri konu alan filmin festival afişi iki hafta önce yayınlandı., Afiş tasarımı Arda Aktaş’ın imzasını taşıyor.

Selahattin Paşalı ve Ekin Koç Cannes Film Festivali'nde - 6

Alper’in dördüncü uzun metrajlı filmi Kurak Günler de yardımcı rollerde Erol Babaoğlu, Erdem Şenocak, Selin Yeninci, Sinan Demirer, Nizam Namidar, Ali Seçkiner Alıcı ve Eylül Ersöz yer alıyor.

Selahattin Paşalı ve Ekin Koç Cannes Film Festivali'nde - 7

SONBAHARDA VİZYONDA

Türkiye, Fransa, Almanya, Hollanda, Yunanistan, ve Hırvatistan ortak yapımı filmin Türkiye’de sonbaharda vizyona girmesi planlanıyor.

N-LIFE HABERLERİ

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