Selahattin Paşalı ve Ekin Koç Cannes Film Festivali'nde

Bir süredir kuraklık sorunuyla boğuşan Yanıklar kasabasına yeni atanan genç savcı Emre ile belediye başkanı Selim, yerel gazeteci Murat ve kasabanın eşrafı arasında yaşanan çekişmeleri konu alan filmin festival afişi iki hafta önce yayınlandı., Afiş tasarımı Arda Aktaş’ın imzasını taşıyor.