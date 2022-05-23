Selahattin Paşalı ve Ekin Koç Cannes Film Festivali'nde

Haberler | 23.05.2022 - 11:02
Emin Alper’in yeni uzun metrajlı filmi Kurak Günler'in dünya prömiyeri bugün 75. Cannes Film Festivali’nde gerçekleşecek.
Filmin dünya prömiyeri öncesi, filmin yönetmeni Emin Alper, başrol oyuncuları Selahattin Paşalı ve Ekin Koç birlikte Cannes Film Festivali'nde objektiflere poz verdi.
Koç ve Paşalı, kırmızı halıda çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşırken, üçlünün aynı pozu daha önce çekim sırasında da verdiği dikkat çekti.
Emin Alper’in Cannes'da dünya prömiyerini yapacak olan yeni uzun metrajlı filmi Kurak Günler'in başrollerini Selahattin Paşalı ve Ekin Koç paylaşıyor.
Festivalin ‘Belirli Bir Bakış’ (‘Un Certain Regard’) bölümünde yarışacak olan filmin dünya galası, bugün Salle Debussy’de gerçekleşecek.
Bir süredir kuraklık sorunuyla boğuşan Yanıklar kasabasına yeni atanan genç savcı Emre ile belediye başkanı Selim, yerel gazeteci Murat ve kasabanın eşrafı arasında yaşanan çekişmeleri konu alan filmin festival afişi iki hafta önce yayınlandı., Afiş tasarımı Arda Aktaş’ın imzasını taşıyor.
Alper’in dördüncü uzun metrajlı filmi Kurak Günler de yardımcı rollerde Erol Babaoğlu, Erdem Şenocak, Selin Yeninci, Sinan Demirer, Nizam Namidar, Ali Seçkiner Alıcı ve Eylül Ersöz yer alıyor.
Türkiye, Fransa, Almanya, Hollanda, Yunanistan, ve Hırvatistan ortak yapımı filmin Türkiye’de sonbaharda vizyona girmesi planlanıyor.