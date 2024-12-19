Selanik'teki Atatürk Evi restore ediliyor: 2025'te tamamlanması planlanıyor

ÖZGÜN MİMARİ YENİDEN İNŞA EDİLİYOR

Restorasyon kapsamında ahşap kapı, pencere, tavan ve döşeme gibi tüm detaylar aslına uygun şekilde yenileniyor. Binanın iç mekanında sıva ve boya işlemleri yapılırken, bahçedeki taş kaplama ve duvar düzenlemeleri de özenle ele alınıyor.

Elektrik ve mekanik tesisat tamamen yenilenerek modern standartlarla uyumlu hale getiriliyor. Bunun yanı sıra evin bodrum katında tarihçesi, orta katında etnografik ögeler ve üst katında Atatürk'ün çocukluk yıllarını yansıtan sergiler hazırlanacak.