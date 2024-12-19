Selanik'teki Atatürk Evi restore ediliyor: 2025'te tamamlanması planlanıyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yunanistan'ın Selanik kentinde doğduğu ev, mirasını yaşatacak şekilde yeniden restore ediliyor.

Selanik'teki Atatürk Evi restore ediliyor: 2025'te tamamlanması planlanıyor - 1

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, müze olarak kullanılan Atatürk Evi, Bakanlık himayesinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda yürütülen titiz çalışmalarla yeniden hayat buluyor.

Türk milletinin büyük liderine duyduğu minnetin bir göstergesi olan restorasyon projesi, tarihi yapının özgün kimliğine kavuşmasını amaçlıyor.

Türk-Yunan işbirliğiyle yürütülen projede, Atatürk Evi'nin son restorasyonunda kaybolan "Türk Evi" atmosferi, eski fotoğraflar ve klasik mimari unsurlar temel alınarak yeniden oluşturuluyor.

N-LIFE HABERLERİ

Selanik'teki Atatürk Evi restore ediliyor: 2025'te tamamlanması planlanıyor - 2

ÖZGÜN MİMARİ YENİDEN İNŞA EDİLİYOR

Restorasyon kapsamında ahşap kapı, pencere, tavan ve döşeme gibi tüm detaylar aslına uygun şekilde yenileniyor. Binanın iç mekanında sıva ve boya işlemleri yapılırken, bahçedeki taş kaplama ve duvar düzenlemeleri de özenle ele alınıyor.

Elektrik ve mekanik tesisat tamamen yenilenerek modern standartlarla uyumlu hale getiriliyor. Bunun yanı sıra evin bodrum katında tarihçesi, orta katında etnografik ögeler ve üst katında Atatürk'ün çocukluk yıllarını yansıtan sergiler hazırlanacak.

Selanik'teki Atatürk Evi restore ediliyor: 2025'te tamamlanması planlanıyor - 3

Atatürk'ün mirasını koruma ve gelecek nesillere aktarma açısından büyük öneme sahip proje doğrultusunda 4 Aralık'ta başlatılan restorasyonun gelecek yıl eylül ayında tamamlanması planlanıyor.

Projenin tamamlanmasıyla ziyaretçilere, Atatürk'ün çocukluk yıllarını ve dönemin mimari dokusunu deneyimleme fırsatı sunulacak.

Selanik'teki Atatürk Evi restore ediliyor: 2025'te tamamlanması planlanıyor - 4

BAKAN ERSOY SELANİK'TE

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yunanistan ziyareti kapsamında Selanik kentindeki Atatürk Evi’nde başlayan restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Bakan Ersoy, restorasyon ekibi yetkilileriyle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Selanik'teki Atatürk Evi restore ediliyor: 2025'te tamamlanması planlanıyor - 5

İncelemenin ardından  açıklamalarda bulunan Ersoy, başkent Atina'da düzenlenecek turizm karma komisyon toplantısı için Yunanistan’a geldiklerini belirterek "Gelirken özellikle Selanik’e uğramak istedik. Biliyorsunuz, Selanik’teki Atatürk Evi'nin uzun zamandır restorasyon ihtiyacı vardı. Yunan makamlarından alınan proje onayından sonra 6 Aralık itibarıyla restorasyon çalışmalarını başlattık." dedi.

Bakan Ersoy, son restorasyon çalışmasında yapının özgün halinden uzaklaştırıldığını ve daha modern bir şekilde tasarlandığını belirterek bu restorasyon çalışmasıyla özgün malzemeler kullanılarak 1953’teki görünümüne tekrar geri getirileceğini ifade etti.

Selanik'teki Atatürk Evi restore ediliyor: 2025'te tamamlanması planlanıyor - 6

Atatürk Evi’nin dış ve iç cephelerindeki tüm ahşap malzemelerin değiştirileceğini aktaran Ersoy, elektrik ve su tesisatının da tamamen yenileneceğini kaydetti.

Ersoy, evin üst katında Atatürk’e dair bir müze oluşturacaklarını söyleyerek "Özellikle Atatürk’ün o dönemde giydiği kıyafetler ve kullandığı malzemeler Ankara’daki envanterimizden buraya getirilecek" diye konuştu.

Selanik'teki Atatürk Evi restore ediliyor: 2025'te tamamlanması planlanıyor - 7

Atatürk ile ilgili burada bulunan kütüphanenin de Türk Tarih Kurumunun desteğiyle zenginleştirileceğini dile getiren Bakan Ersoy, Atatürk Evi’nin bu yıl yaklaşık 500 bin Türk vatandaşı tarafından ziyaret edildiğini belirtti.

Ersoy, eylül sonuna kadar çalışmaların tamamlanması ve Atatürk Evi’nin tekrar ziyarete açılmasının hedeflendiğini söyledi. Bakan Ersoy'a, ziyareti sırasında Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes ile Selanik Başkonsolosu Serkan Gedik eşlik etti.

Selanik'teki Atatürk Evi restore ediliyor: 2025'te tamamlanması planlanıyor - 8
Selanik'teki Atatürk Evi restore ediliyor: 2025'te tamamlanması planlanıyor - 9
Selanik'teki Atatürk Evi restore ediliyor: 2025'te tamamlanması planlanıyor - 10
Selanik'teki Atatürk Evi restore ediliyor: 2025'te tamamlanması planlanıyor - 11
DAHA FAZLA GÖSTER