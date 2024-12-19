Selanik'teki Atatürk Evi restore ediliyor: 2025'te tamamlanması planlanıyor
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yunanistan'ın Selanik kentinde doğduğu ev, mirasını yaşatacak şekilde yeniden restore ediliyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, müze olarak kullanılan Atatürk Evi, Bakanlık himayesinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda yürütülen titiz çalışmalarla yeniden hayat buluyor.
Türk milletinin büyük liderine duyduğu minnetin bir göstergesi olan restorasyon projesi, tarihi yapının özgün kimliğine kavuşmasını amaçlıyor.
Türk-Yunan işbirliğiyle yürütülen projede, Atatürk Evi'nin son restorasyonunda kaybolan "Türk Evi" atmosferi, eski fotoğraflar ve klasik mimari unsurlar temel alınarak yeniden oluşturuluyor.