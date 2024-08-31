Selena Gomez gizlice nişanlandı mı?
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez yer aldığı projeler ve müzik listelerinde zirveye yerleşen şarkılarının yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Bir süredir müzik yapımcısı Benny Blanco ile birlikte olan Gomez'in nişanlandığı iddia edildi.
Sosyal medyada en çok takip edilen isimlerden biri olan oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez uzun bir aradan sonra yeni bir aşka yelken açtı.
Gomez, 36 yaşındaki yeni sevgilisi Benny Blanco ile ilişkisi hakkında "Hiç bu kadar güvende hissetmemiştim ve çok harika bir his" ifadelerini kullanmıştı.