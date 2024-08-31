Selena Gomez gizlice nişanlandı mı?

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez yer aldığı projeler ve müzik listelerinde zirveye yerleşen şarkılarının yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Bir süredir müzik yapımcısı Benny Blanco ile birlikte olan Gomez'in nişanlandığı iddia edildi.

Selena Gomez gizlice nişanlandı mı? - 1

Sosyal medyada en çok takip edilen isimlerden biri olan oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez uzun bir aradan sonra yeni bir aşka yelken açtı.

Gomez, 36 yaşındaki yeni sevgilisi Benny Blanco ile ilişkisi hakkında "Hiç bu kadar güvende hissetmemiştim ve çok harika bir his" ifadelerini kullanmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Selena Gomez gizlice nişanlandı mı? - 2

"Only Murders in the Building" dizisinde rol alan oyuncu ile Blanco'nun nişanlandığı iddia edildi. Page Six'in haberine göre, Gomez parmağında alyans ile görüntülendi.

Selena Gomez gizlice nişanlandı mı? - 3

32 yaşındaki Gomez, iki hafta önce TikTok'ta bir düğün planlama işletmesini takip ettiğinde nişan söylentilerinin yayılmasına neden olmuştu.

Hatta şarkıcı, Blanco'nun olduğu bir fotoğraf paylaşmış ancak sol yüzük parmağının üzerine pembe kalp emojisi koymuştu.

Selena Gomez gizlice nişanlandı mı? - 4

ESTETİK İDDİALARINA SON NOKTAYI KOYDU

Son yıllarda aldığı kilolarla dikkatleri üzerine çeken Selena Gomez, yüzündeki değişimle de gündeme gelmişti. 32 yaşındaki yıldızın estetik operasyon geçirdiği iddia edilmişti. 

Bir TikTok videosunda Gomez'in yıllar içinde değişimine dikkat çekildi. Bu paylaşım üzerine Gomez, "Açıkçası bundan nefret ediyorum. Botoks yaptırdım. Hepsi bu. Beni rahat bırakın" yorumunda bulundu.

"BİR MODEL DEĞİLİM VE ASLA OLMAYACAĞIM"

2014 yılında Gomez'e Lupus teşhisi konuldu ve şarkıcıya böbrek nakli yapıldı. Şarkıcı, hastalığı nedeniyle sık sık kilo alıp verdiğini açıklamıştı.

Gomez, daha önce de görüntüsüyle ilgili herhangi bir sorunu olmadığını ifade etmişti. Lupus hastalığı için kullandığı ilaçlar sebebiyle kilo aldığını açıklayan Gomez,  "Bunu bıraktığımda, kilo verme eğilimindeyim. Yaşadıklarından utanç duyan kişileri cesaretlendirmek istedim" dedi. 

Ünlü isim, "Bir model değilim ve asla olmayacağım. Size sadece sizi sevdiğimi söylemek istedim ve beni destekleyip anladığınız için teşekkür ederim. Ve dürüst olmak gerekirse, insanları vücutları veya başka bir şey için utandırmaya inanmıyorum" ifadelerini kullandı.

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