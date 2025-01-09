Selim İleri'ye veda paylaşımları: Kalbim sızlıyor

MELEK BAYKAL

"Veda... Selim İleri, nurlarda uyuyun."

ŞORAY UZUN

"Ne kadar üzgün olduğumu anlatamam. Ülkemizin en özel yazarlarlarından biriydi. Çok naif, çok duygusal, çok çok iyi bir insandı. 'Her gece Bodrum', 'Cehennem Kraliçesi' edebiyatımızın en özel eserlerindendir. Kaleminin büyüklüğünü anlamak adına, sadece 'Kırık Bir Aşk Hikayesi' filminin senaryosu bile yeter. Oyunculuğa devam etmem hususunda çok büyük etkisi olmuştur. Onu tanıyan herkes çok özleyecek. Mekanı cennet olsun."