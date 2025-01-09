Selim İleri'ye veda paylaşımları: Kalbim sızlıyor
Türk edebiyatının usta isimlerinden yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri, 75 yaşında hayatını kaybetti. İleri'nin vefatının ardından ünlü isimler art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlü isimlerin Selim İleri paylaşımları...
Bir süredir sağlık sorunları yaşayan yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri, 8 Ocak 2025'te tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybetti.
Ünlü isimler Selim İleri'nin vefat haberinin ardından art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlü isimlerin paylaşımları...