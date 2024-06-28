Selimiye Camisi'nin asırlık kapıları yenilendi

Caminin önemli mimari elemanlarından olan giriş kapıları ve kepenklerin aslına uygun onarıldığını anlatan Saraç, şöyle konuştu:

"Kündekari, sekizgen, beşgen ve yıldız gibi geometrik motiflerde kesilen ahşap parçalarının, çivi ve tutkal kullanılmadan geçme tekniğiyle birbirbirine sabitlenmesiyle uygulanan bir teknik. Özellikle camimizin cümle kapıları nadide kündekari örneklerden. Zamanla bunlarda da bozulma ve aşınma oldu. Cami bahçesinde kurulan atölyelerde uzman ekipler tarafından uzun yıllar restorasyon istemeyecek şekilde bu kapılar onarıldı."