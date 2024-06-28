Selimiye Camisi'nin asırlık kapıları yenilendi
Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi'nin zamanla aşınan, her biri 4 metre yüksekliğinde ve 250 kilogram ağırlığında olan asırlık kapıları aslına uygun yenilendi.
Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen kapsamlı restorasyonu devam eden, Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" Selimiye Camisi'nin asırlık kapıları elden geçirildi. Restorasyon kapsamında, kündekari yapım tekniği ve büyüklüğüyle dikkati çeken 2 cümle ve 3 avlu kapısının bakımı yapıldı.
Bir kanadı yaklaşık 4 metre yüksekliğinde ve 250 kilogram ağırlığındaki kapılar, menteşelerinden sökülüp dış avluda oluşturulan marangozhaneye taşındı.