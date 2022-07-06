Selimiye Camisi'nin asırlık kapılarına restorasyon

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce kapsamlı restorasyona alınan Selimiye Camisi'nin asırlık kapılarının elden geçirilmesine başlandı.

Türk-İslam eserlerinin mabedi Selimiye'nin restorasyonu kapsamında, kündekari yapım tekniği ve büyüklüğüyle dikkati çeken 2 cümle ve 3 avlu kapısı da bakıma alındı.