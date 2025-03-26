Selimiye Camisi'nin restorasyonunda sona gelindi

Edirne'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camii restorasyon çalışmaları büyük bir titizlikle devam ediyor. Sona doğru yaklaşan restorasyon çalışmalarının ardından Türkiye'nin en büyük zirve eserlerinden tarihi camii, ihtişamıyla göz kamaştıracak.

Selimiye Camisi'nin restorasyonunda sona gelindi - 1

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde Edirne'de Mimar Sinan'ın şaheseri Selimiye Camisi'nin restorasyon çalışmaları büyük bir titizlikle devam ediyor.

N-LIFE HABERLERİ

Selimiye Camisi'nin restorasyonunda sona gelindi - 2

2021 yılının kasım ayında başlayan restorasyon çalışmalarında şimdiye kadar minare, kurşun ve dış cephe taş onarımları tamamlandı.

Selimiye Camisi'nin restorasyonunda sona gelindi - 3

Şadırvan ve revak avlusundaki kalem işleri de tamamlanarak, çalışmalarda sona doğru yaklaşıldı.

Selimiye Camisi'nin restorasyonunda sona gelindi - 4

Ayrıca, cami içinde ince işçilik olan kalem işi, çini işleri, elektrik tesisatları, aydınlatma işleri, cami bahçesinde çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları ile temizlik onarım çalışmaları da sürüyor.

Selimiye Camisi'nin restorasyonunda sona gelindi - 5

Edirne kari sanatının en önemli özelliklerini bünyesinde barındıran müezzin mahfilinde de çalışmalar uzmanlar tarafından devam ediyor.

Selimiye Camisi'nin restorasyonunda sona gelindi - 6

Ramazan ayı sebebiyle ibadette ve ziyarete açık olan küçük bir kısımda da yerli ve yabancı ziyaretçiler, restorasyona rağmen camiye yoğun bir şekilde gelmeyi sürdürüyor.

Selimiye Camisi'nin restorasyonunda sona gelindi - 7

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Balkan ülkelerinden de vatandaşların camiyi ziyaret ettiği görüldü.

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