Selimiye Camisi'nin restorasyonunda sona gelindi
Edirne'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camii restorasyon çalışmaları büyük bir titizlikle devam ediyor. Sona doğru yaklaşan restorasyon çalışmalarının ardından Türkiye'nin en büyük zirve eserlerinden tarihi camii, ihtişamıyla göz kamaştıracak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde Edirne'de Mimar Sinan'ın şaheseri Selimiye Camisi'nin restorasyon çalışmaları büyük bir titizlikle devam ediyor.