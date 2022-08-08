Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı

"PEK ÇOK İNSANA DOKUNDU"

Toprak Sergen de "Kendi içerisinde çok güzel bir espri duygusu vardı. Hepimize çok şey anlattı, çok şey öğretti. Ben küçüklüğümden beri doğa ile iç içe olmaktan tutun da büyüklere saygıyı pek çok şeyi ondan öğrendim. Azimli olmayı, dayanıklı olmayı, iradeli olmayı. Pek çok insana dokundu. Umarım hepimiz de onun gibi bir hayat süreriz. Onu kalbimize gömüyoruz" dedi.