Sena Şener, İsviçreli grup Kadebostany ile ortak çalışma yaptı

Her biri dünya çapında ses getiren şarkılara imza atan ve muhteşem kadın vokalistlerle çalışan Kadebostany bu kez, yeni projeleriyle gündemde kalan Sena Şener’le müthiş bir ortaklığa imza atıyor.

‘Two Lovebirds in a Cage', 70'lerin ses estetiğinin hassas elektronik prodüksiyonlarla ustaca bir karışımı olarak dikkat çekiyor. Şarkıları, yorumu ve tarzıyla kendi dinleyici kitlesini çok genç yaşta yaratmayı başaran Sena Şener, yeni kuşağın en heyecan verici isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.