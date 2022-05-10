Sena Şener, İsviçreli grup Kadebostany ile ortak çalışma yaptı

Haberler - ntv.com.tr | 10.05.2022 - 13:46 - Son Güncelleme : 10.05.2022 - 13:51
Her biri dünya çapında ses getiren şarkılara imza atan ve muhteşem kadın vokalistlerle çalışan Kadebostany bu kez, yeni projeleriyle gündemde kalan Sena Şener’le müthiş bir ortaklığa imza atıyor.
‘Two Lovebirds in a Cage', 70'lerin ses estetiğinin hassas elektronik prodüksiyonlarla ustaca bir karışımı olarak dikkat çekiyor. Şarkıları, yorumu ve tarzıyla kendi dinleyici kitlesini çok genç yaşta yaratmayı başaran Sena Şener, yeni kuşağın en heyecan verici isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.
Sena Şener'in ender ve güçlü sesi, türleri başarıyla harmanlayan yapımcı/besteci Guillaume de Kadebostany soundu bu beklenmedik ve heyecan verici işbirliğinde buluşuyor. Şarkının dünya çapında hit olması bekleniyor.
Guillaume de Kadebostany, "Nisan 2019'da Türkiye turu yapıyorduk ve Eskişehir'de Eskifest'te konserimiz vardı. Sena’da bu festivalde çalıyordu. Onu tanımıyordum ama şovunu gördüm ve dikkatimi çekti, çok özel ve eşsiz bir sesi olduğunu, sahnede harika bir duruşu olduğunu düşündüm. Bundan birkaç hafta sonra, yeni şarkılar üzerinde çalışıyordum ve bir şarkı üzerinde işbirliği yapıp yapmayacağını konuşmak için onunla iletişime geçmeye karar verdim. Bu konuda hevesliydi ve sonrasında “Two Lovebirds in a Cage”i kaydettik" ifadelerini kullandı.
Şarkı 13 Mayıs'ta yayınlanacak.