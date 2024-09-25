Senarist ve yönetmen Tomris Giritlioğlu son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden senarist, yapımcı ve yönetmen Tomris Giritlioğlu (67), Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı.

Senarist ve yönetmen Tomris Giritlioğlu son yolculuğuna uğurlandı - 1

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden senarist ve yönetmen Tomris Giritlioğlu için dün Mecidiyeköy'deki İstanbul Devlet Tiyatroları sahnesinde tören düzenlendi.

N-LIFE HABERLERİ

Senarist ve yönetmen Tomris Giritlioğlu son yolculuğuna uğurlandı - 2

HATAY'A GETİRİLDİ

Tomris Giritlioğlu için, ikindi namazının ardından Teşvikiye Camii’nde cenaze namazı kılındı.

Giritlioğlu'nun cenazesi bugün Hatay'a getirildi. Antakya Asri Mezarlığı'nda Tomris Giritlioğlu için tören düzenlendi. 

Senarist ve yönetmen Tomris Giritlioğlu son yolculuğuna uğurlandı - 3

Törene Giritlioğlu’nun ailesi ve sevenleri katıldı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ün de katıldığı cenaze namazının ardından Tomris Giritlioğlu, gözyaşları arasında toprağa verildi. 

Senarist ve yönetmen Tomris Giritlioğlu son yolculuğuna uğurlandı - 4

TOMRİS GİRİTLİOĞLU KİMDİR?

1957'de Hataylı bir ailenin çocuğu olarak Konya'da dünyaya geldi, TED Ankara Koleji'ni bitirdiktan sonra Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümündü kazandı. Üniversite döneminde sinema yönetmeni olmaya karar veren Giritlioğlu, TRT'de çevirmenlik ve asistanlık yaptı.

Senarist ve yönetmen Tomris Giritlioğlu son yolculuğuna uğurlandı - 5

Yönetmenliğe belgesellerle başlayan Giritlioğlu, ilk uzun metrajlı filmi "Suyun Öte Yanı" ile birçok ödül kazandı. Tomris Giritlioğlu, 1999'da yönetmenliğini yaptığı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Film" ödülüne layık görülen "Salkım Hanımın Taneleri" ile ün kazandı.

Senarist ve yönetmen Tomris Giritlioğlu son yolculuğuna uğurlandı - 6

Emekliliğinin ardından özel televizyonlar için dizi projeleri üreten Giritlioğlu, Türkiye'de dönem dizilerinin öncüsü oldu.

"Kurşun Yarası", "Çemberimde Gül Oya", "Hatırla Sevgili", "Asi", "Gönülçelen" gibi pek çok yapımda proje tasarımcısı ve yapımcı olarak görev alan Giritlioğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında yaşama veda etti.

Senarist ve yönetmen Tomris Giritlioğlu son yolculuğuna uğurlandı - 7

TAZİYE MESAJLARI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy "Unutulmaz eserlerin yazarı, yönetmeni ve yapımcısı Tomris Giritlioğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sinemamızın güçlü kalemine Allah'tan rahmet; yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun, başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

SİYAD'ın Twitter hesabında "Yönetmenliğini yaptığı 80. Adım, Salkım Hanımın Taneleri, Güz Sancısı filmleriyle yakın tarihimizden önemli hikayeler anlatan, yapımcısı olduğu dizilerle de sektörün birçok ünlü oyuncusunun çıkışını sağlayan Tomris Giritlioğlu'nu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Başımız sağ olsun" mesajı paylaşıldı.

Hatırla Sevgili dizisinin oyuncularından Cansel Elçin, "Mentorum, mesleki annem. Ülkeme tekrar kavuşturan, beni ben yapan. Sensiz olamazdım. Yokluğun kahretti. Anılar kaldı. Seni çok sevdim. Anlatacağım hikayelerde hep olacaksın. Hoşçakal Tomris" notuyla paylaşım yaptı.

Senarist ve yönetmen Tomris Giritlioğlu son yolculuğuna uğurlandı - 8

Hülya Koçyiğit, yönetmenin vefatıyla ilgili "Değerli bir sinemacıyı daha kaybettik bugün maalesef… Yaptığı o görkemli, cesur filmleriyle yakın çağ Türkiye tarihine ışık tutan, yönetmen, senarist, yapımcı Sevgili Tomris Giritlioğlu’na Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Tuba Büyüküstün, Tomris Giritlioğlu'nun fotoğrafını "23 Eylül 2024 Pazartesi…" notuyla yayınladı.

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