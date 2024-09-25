Senarist ve yönetmen Tomris Giritlioğlu son yolculuğuna uğurlandı

TAZİYE MESAJLARI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy "Unutulmaz eserlerin yazarı, yönetmeni ve yapımcısı Tomris Giritlioğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sinemamızın güçlü kalemine Allah'tan rahmet; yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun, başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

SİYAD'ın Twitter hesabında "Yönetmenliğini yaptığı 80. Adım, Salkım Hanımın Taneleri, Güz Sancısı filmleriyle yakın tarihimizden önemli hikayeler anlatan, yapımcısı olduğu dizilerle de sektörün birçok ünlü oyuncusunun çıkışını sağlayan Tomris Giritlioğlu'nu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Başımız sağ olsun" mesajı paylaşıldı.

Hatırla Sevgili dizisinin oyuncularından Cansel Elçin, "Mentorum, mesleki annem. Ülkeme tekrar kavuşturan, beni ben yapan. Sensiz olamazdım. Yokluğun kahretti. Anılar kaldı. Seni çok sevdim. Anlatacağım hikayelerde hep olacaksın. Hoşçakal Tomris" notuyla paylaşım yaptı.