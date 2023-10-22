Sendikanın Cadılar Bayramı kostüm yasağına sert yanıt
Oyuncular sendikasından grevi bozabilecek Cadılar Bayramı kostümleri için yasak duyurusu geldi. Oyuncuların yanıtı ise hızlı ve öfkeli oldu.
Temmuz'un 14'ünden bu yana Hollywood oyuncuları adına Sinema Oyuncuları Birliği-Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Federasyonu (SAG-AFTRA), büyük stüdyolar ve yayıncılarla sözleşme müzakerelerini sürdürüyor. Bugüne dek ünlü oyuncular hep sendika ile dayanışma içinde yer aldı. Bu hafta sonu bu birlik içinde bir çatlak oluştu. Ancak bunun nedeni Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği'nin (AMPTP) herhangi bir manevrası değil, oyuncu sendikası SAG-AFTRA'nın, üyelerine gönderdiği Cadılar Bayramı uyarı metniydi.