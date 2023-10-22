Sendikanın Cadılar Bayramı kostüm yasağına sert yanıt

Oyuncular sendikasından grevi bozabilecek Cadılar Bayramı kostümleri için yasak duyurusu geldi. Oyuncuların yanıtı ise hızlı ve öfkeli oldu.

Sendikanın Cadılar Bayramı kostüm yasağına sert yanıt - 1

Temmuz'un 14'ünden bu yana Hollywood oyuncuları adına Sinema Oyuncuları Birliği-Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Federasyonu (SAG-AFTRA), büyük stüdyolar ve yayıncılarla sözleşme müzakerelerini sürdürüyor. Bugüne dek ünlü oyuncular hep sendika ile dayanışma içinde yer aldı. Bu hafta sonu bu birlik içinde bir çatlak oluştu. Ancak bunun nedeni Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği'nin (AMPTP) herhangi bir manevrası değil, oyuncu sendikası SAG-AFTRA'nın, üyelerine gönderdiği Cadılar Bayramı uyarı metniydi.

N-LIFE HABERLERİ

Sendikanın Cadılar Bayramı kostüm yasağına sert yanıt - 2

Sendika, oyunculara, grevden etkilenen popüler dizi ve filmlerdeki karakterler gibi giyinmekten kaçınmalarını söyledi. Oyuncular, üyelerinin hangi Cadılar Bayramı kostümlerini giymeleri gerektiği konusunda rehberlik teklifinde bulunan SAG-AFTRA ile açıkça alay etti. Oyuncuların yanıtı, hızlı ve öfkeli oldu.

Sendikanın Cadılar Bayramı kostüm yasağına sert yanıt - 3

Grev kapsamında oyuncuların film tanıtımı yapmaları, filmleri hakkında röportaj vermeleri ve filme dair bir etkinliğe katılmaları yasak. Yaklaşan Cadılar Bayramı nedeniyle sendika, oyuncuların filmlerini anımsatacak şekilde kostüm giymelerinin kuralları ihlal etmek anlamına geldiğini açıkladı. Çarşamba günü yayınlanan SAG-AFTRA grev kılavuzuna göre, üyelerin "genelleştirilmiş karakterler ve figürler" (hayalet, zombi, örümcek vb.) gibi giyinmeleri gerekiyor.

Sendikanın Cadılar Bayramı kostüm yasağına sert yanıt - 4

Örneğin Hızlı ve Öfkeli serisinin yapımcısı Universal Pictures stüdyosu olduğundan, herhangi bir tanıtım çağrışımı yaratmamak için Dom karakterinin yağlı atleti ve kirli iş pantolonundan oluşan bir kostümü tercih etmek, kural ihlali anlamına geliyor. Ya da sendika üyelerinin "Oppenheimer" şapkalarını ve "Barbie" pembelerini bir kenara bırakmaları gerekiyor.

Sendikanın Cadılar Bayramı kostüm yasağına sert yanıt - 5

Grevin kuralları hemen herkes tarafından desteklenirken, bu yönlendirme görünüşe göre oyuncuları öfkelendirdi. Sendikayı 2001-2005 yılları arasında yöneten oyuncu Melissa Gilbert ilk konuşan kişi oldu ve "Sizlerin aklına bu mu geldi? Kelimenin tam anlamıyla, kimsenin Cadılar Bayramı için ne giydiği kimsenin umrunda değil. Yani, gerçekten bu tür çocukça şeylerin grevi sonlandıracağını mı düşünüyorsunuz? Şaka gibisiniz. Lütfen bana bu kuralı ortadan kaldıracağınızı söyleyin. Ve müzakere yapın!” ifadesini kullandı.

Sendikanın Cadılar Bayramı kostüm yasağına sert yanıt - 6

Oyuncu ve müzisyen Mandy Moore, "Bu bir şaka mı?" diye başladığı tepki mesajında, "Haydi SAG-AFTRA, önemli olan bu mu? Sizden bizim adımıza iyi niyetle müzakere yapmanızı rica ediyoruz. Bu sektörün her alanında pek çok insan aylardır büyük fedakarlıklar yapıyor. Masaya dönün ve adil bir anlaşma yapın ki herkes işine dönebilsin” dedi.

Sendikanın Cadılar Bayramı kostüm yasağına sert yanıt - 7

Ünlü aktör Ryan Reynolds da "8 yaşındaki çocuğuma bütün gece 'grev kırıcı' diye bağırmayı sabırsızlıkla bekliyorum" diye tweet attı.

Sendikanın Cadılar Bayramı kostüm yasağına sert yanıt - 8

SAG-AFTRA'nın tepki çeken Cadılar Bayramı duyurusu, grevin 100. gününe yaklaştığı ve görüşmelerin bir hafta önce anlaşma olmadan kesildiği bir dönemde geldi. Geçen hafta George Clooney liderliğindeki bir grup Hollywood yıldızı, grevi çözmenin bir yolunu bulmak amacıyla bir Zoom görüşmesi sırasında SAG-AFTRA liderliğine bir teklif sunmuş ama görüşme olumlu sonuçlanmamıştı.

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