Sendikanın Cadılar Bayramı kostüm yasağına sert yanıt

Oyuncu ve müzisyen Mandy Moore, "Bu bir şaka mı?" diye başladığı tepki mesajında, "Haydi SAG-AFTRA, önemli olan bu mu? Sizden bizim adımıza iyi niyetle müzakere yapmanızı rica ediyoruz. Bu sektörün her alanında pek çok insan aylardır büyük fedakarlıklar yapıyor. Masaya dönün ve adil bir anlaşma yapın ki herkes işine dönebilsin” dedi.