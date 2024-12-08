Şerif Gören'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu: Türk sineması seni unutmayacak
17 gün önce yere düşerek başını çarpan usta yönetmen Şerif Gören, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gören'in vefatının ardından ünlü isimler art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlü isimlerin Şerif Gören paylaşımları...
22 Kasım’da evindeki merdivenlerden düşerek başını yere çarpan ve kaldırıldığı hastanede entübe edilen usta yönetmen Şerif Gören, 80 yaşında hayatını kaybetti.
Ünlü isimler, Şerif Gören'in vefat haberinin ardından art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlü isimlerin paylaşımları...