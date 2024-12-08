Şerif Gören'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu: Türk sineması seni unutmayacak

MEHMET ESEN



"Şerif Gören’i kaybetmişiz. Sadece Türk sineması için değil, dünya sineması için de büyük bir kayıptır. Onun çektiği doğa filmleri en iyi şartlar sağlansa yine de çekilemez. Çünkü doğa ile mücadele, oyunculara o şartlarda verilen motivasyon ve duygu devamlılığını ancak çok usta biri yapabilir. Şerif Gören o yüzden büyük bir kayıptır. Ben Katırcılar filminde bütün bunları yaşadım gördüm."

SÜHA UYGUR



"Türk sineması çok büyük bir yönetmenini, biz de Şerif abimizi kaybettik. Gören ailesinin ve Türk sinemasının başı sağ olsun…"