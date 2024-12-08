Şerif Gören'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu: Türk sineması seni unutmayacak

17 gün önce yere düşerek başını çarpan usta yönetmen Şerif Gören, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gören'in vefatının ardından ünlü isimler art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlü isimlerin Şerif Gören paylaşımları...

Şerif Gören'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu: Türk sineması seni unutmayacak - 1

22 Kasım’da evindeki merdivenlerden düşerek başını yere çarpan ve kaldırıldığı hastanede entübe edilen usta yönetmen Şerif Gören, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü isimler, Şerif Gören'in vefat haberinin ardından art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlü isimlerin paylaşımları...

N-LIFE HABERLERİ

Şerif Gören'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu: Türk sineması seni unutmayacak - 2

HÜLYA KOÇYİĞİT

"Çok büyük bir değeri daha kaybetmenin, Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Şerif Gören’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Sinemamıza olan büyük katkısının yanında onunla yaptığım her film benim de sinema kariyerimde çok önemli yere sahip oldu benim için. Kurbağalar, Derman, Firar, Herhangi Bir Kadın… Onunla bu önemli filmleri yapmanın yanı sıra, Şerif’le zamanı paylaşmak, tüm o üstün yeteneğinin yanındaki mütevazı kişiliğine şahit olamak benim için çok çok kıymetli… Canım Şerif Gören, kalbimdesin, kalbimizdesin. Sevgili Şerif’e Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine sabır diliyorum. Türk sinemasının başı sağ olsun."

Şerif Gören'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu: Türk sineması seni unutmayacak - 3

TÜRKAN ŞORAY

"Çok sevdiğim bir meslektaşımı daha kaybetmenin üzüntüsü içersindeyim. Şerif Gören, Türk sinemasının en önemli yönetmenlerinden biriydi. Sinemaya unutulmayacak filmler bıraktı. 'Deprem' ve 'On Kadın' filmlerimin yönetmeniydi. Türk sinemasında adı unutulmayacak. Allah’tan rahmet diliyorum."

Şerif Gören'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu: Türk sineması seni unutmayacak - 4

FIRAT TANIŞ

"Sinemamızın duayen yönetmenlerinden Şerif Gören’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.
Kendisine rahmet, ailesi ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum."

ERDAL ÖZYAĞCILAR

"Şerif Gören, sinema adamı, yürek adamı, Türk sinemasının adam gibi adamı... Nurlar içinde yat. İyi ki 40 yıl önce tanımışım seni. Türk sineması seni unutmayacak."

Şerif Gören'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu: Türk sineması seni unutmayacak - 5

MEHMET ESEN

"Şerif Gören’i kaybetmişiz. Sadece Türk sineması için değil, dünya sineması için de büyük bir kayıptır. Onun çektiği doğa filmleri en iyi şartlar sağlansa yine de çekilemez. Çünkü doğa ile mücadele, oyunculara o şartlarda verilen motivasyon ve duygu devamlılığını ancak çok usta biri yapabilir. Şerif Gören o yüzden büyük bir kayıptır. Ben Katırcılar filminde bütün bunları yaşadım gördüm."

SÜHA UYGUR

"Türk sineması çok büyük bir yönetmenini, biz de Şerif abimizi kaybettik. Gören ailesinin ve Türk sinemasının başı sağ olsun…"

Şerif Gören'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu: Türk sineması seni unutmayacak - 6

ALİYE UZUNATAĞAN

"Ah çok üzüldüm.. Nurlarda uyu arkadaşım"

SELMA GÜNERİ

"Çok üzüldüm. Çok değerli bir yönetmen, çok değerli, kıymetli bir insan, iyi bir dost, arkadaş, efendi bir insan... Ruhu şad olsun, cennette uyusun inşallah."

DENİZ BARUT

"Saygıyla..."

Şerif Gören'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu: Türk sineması seni unutmayacak - 7

ŞERİF GÖREN KİMDİR?

Şerif Gören, Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan ilk Türk filmi olan Yol'un (1982) yönetmeni. Senaryosu Yılmaz Güney tarafından yazılan, Yılmaz Güney ve Şerif Gören tarafından yönetilen 1981 yapımı filmde Tarık Akan, Şerif Sezer, Halil Ergün, Necmettin Çobanoğlu, Meral Orhonsay gibi isimler rol aldı.

Toplumsal gerçekçilik akımının ikinci kuşağının önde gelen isimlerinden olan Şerif Gören, 14 Ekim 1944'te Yunanistan'ın İskeçe şehrinde dünyaya geldi.

Usta yönetmen Şerif Gören, Tomruk, Sen Türkülerini Söyle, Kurbağalar, Yılanların Öcü gibi önemli yapımlara imza attı.

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