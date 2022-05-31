Sesini kaybeden Val Kilmer'a Top Gun: Maverick'te yapay zekayla ses kazandırıldı

Top Gun 2'nin yapım zamanı geldiğinde, başrol oyuncusu Tom Cruise, Val Kilmer'ın devam filmine dönmesi konusunda kararlıydı. People dergisine konuşan yapımcı Jerry Bruckheimer, “Tom bana, ‘Val’i de almalıyız. Onu geri getirmeliyiz. Bu filmde onun da olması lazım’ dedi. Ve bunu zorladı. Hepimiz onu istedik ama Tom bir başka Top Gun çekecekse içinde Val’in de olması gerektiği konusunda çok kararlıydı” dedi.