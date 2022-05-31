Sesini kaybeden Val Kilmer'a Top Gun: Maverick'te yapay zekayla ses kazandırıldı

Haberler - ntv.com.tr | 31.05.2022 - 09:57 - Son Güncelleme : 31.05.2022 - 10:09
Hollywood’un ünlü aktörü Val Kilmer, cuma günü vizyona giren ve açılış hasılatıyla sinema gündemine damga vuran ‘Top Gun: Maverick’ adlı yeni filmde, ikonik Iceman rolünü yeniden canlandırdı.
2014 yılında gırtlak kanseri teşhisi konulan ve ‘traketomi’ (soluk borusunu açma) ameliyatı olan 62 yaşındaki oyuncunun filmdeki sesi yapay zeka teknolojisi kullanılarak oluşturuldu.
Kilmer, traketomi sonucu sesini tamamen yitirdi.
Top Gun 2'nin yapım zamanı geldiğinde, başrol oyuncusu Tom Cruise, Val Kilmer'ın devam filmine dönmesi konusunda kararlıydı. People dergisine konuşan yapımcı Jerry Bruckheimer, “Tom bana, ‘Val’i de almalıyız. Onu geri getirmeliyiz. Bu filmde onun da olması lazım’ dedi. Ve bunu zorladı. Hepimiz onu istedik ama Tom bir başka Top Gun çekecekse içinde Val’in de olması gerektiği konusunda çok kararlıydı” dedi.
Bruckheimer, “O çok iyi bir oyuncu ve çok iyi bir insan. İlkinde çok iyi vakit geçirdik ve çetenin bir kısmını tekrar bir araya getirmek istedik” diye ekledi.
Fortune dergisinde yer alan bir haber, Val Kilmer’a filmde ses vermek için kullanılan teknolojiyi ortaya çıkardı.
Sonantic adlı teknolopji şirketinin kurucu ortağı John Flynn, “En başından beri amacımız Val'in gurur duyacağı bir ses modeli yapmaktı. Ona sesini geri vermek için can atıyorduk ve elimizde olan her türlü aracı sağladık” dedi.
Val Kilmer da verdiği bir röportajda, “İnsanlar olarak, iletişim kurma yeteneği varlığımızın özü ve gırtlak kanserinin etkileri başkalarının beni anlamasını zorlaştırdı. Hikayemi özgün ve tanıdık gelen bir sesle anlatma şansı, inanılmaz derecede özel bir hediye” diye açıklama yaptı.