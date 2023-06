Sex and The City bu kez tam kadro dönüyor

Hem dizi hem de sinema filmi versiyonuyla büyük bir fenomene dönüşen "Sex and The City"nin devam dizisi "And Just Like That"in izleyicilere büyük bir sürprizi var. "Sex and The City"nin "Samantha"sı devam dizisine dönüyor.

Orijinal kadrodan yeni diziye geri dönmeyen tek isim olan Kim Cattrall'ın, 22 Haziran'da ikinci sezonuyla ekrana dönecek olan dizide küçük bir sahne ile de olsa, Samantha Jones olarak boy göstereceği duyuruldu.