Sex and The City bu kez tam kadro dönüyor

Hem dizi hem de sinema filmi versiyonuyla büyük bir fenomene dönüşen "Sex and The City"nin devam dizisi "And Just Like That"in izleyicilere büyük bir sürprizi var. "Sex and The City"nin "Samantha"sı devam dizisine dönüyor.
Orijinal kadrodan yeni diziye geri dönmeyen tek isim olan Kim Cattrall'ın, 22 Haziran'da ikinci sezonuyla ekrana dönecek olan dizide küçük bir sahne ile de olsa, Samantha Jones olarak boy göstereceği duyuruldu.
Dizinin başrol oyuncusu, Carrie karakterine hayat veren Sarah Jessica Parker ile sorunları olduğu bilinen ve bu nedenle devam dizisine dönmeyen Kim Catrall’ın "And Just Like That" dizisinin sezon finalinde bir sahnesi olacak. Catrall’ın diziye döndüğü bir sahneyi ekibin kalanını görmeden ya da konuşmadan çektiği öğrenildi.
Devam dizisinin ilk sezonunda "Sex and The City" ekibinin orijinal kadrosu Sarah Jessica Parker, Kristin Davis ve Cynthia Nixon’ın New York’taki yaşamı sürerken, Samantha karakterinin Londra’ya taşındığı gösterilmişti.
Sezon finalinde yalnızca bir sahnede görünecek olan Kim Cattrall, sahnenin çekimini 22 Mart'ta New York'ta yaptı.
Sahne, Londra'da yaşadığı bilinen Samantha'nın Carrie ile yaptığı bir telefon konuşmasından oluşacak.
"Sex and The City" dizisi altı sezon sürmüş ve dizinin ardından iki devam filmi çekilmişti. Cattrall, filmlerden sonra medyaya yaptığı açıklamalarda Parker ile arasında sorunlar olduğunu açık bir şekilde anlatmıştı.
"And Just Like That" dizisinin yeni sezonu 22 Haziran'da başlasa da Samantha karakterinin yer aldığı bölüm ağustos ayında ekrana gelecek.