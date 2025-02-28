Seyir terası inşaatında heyecan veren keşif: Geç Roma dönemine ait olduğu tahmin ediliyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren "Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik Kazı ve Seyir Terası Projesi" hızla ilerlerken, arkeolojik kazı çalışmasında yeni buluntulara rastlandı. Geç Roma Dönemine ait olduğu düşünülen mozaik, gün yüzüne çıkarıldı.
Antalya'nın kültürel mirası ve tarihi yapılardan Hıdırlık Kulesi'ni turistik çekim merkezi haline getirmek için 2020 yılında Koruma Kurulu kararı doğrultusunda başlatılan arkeolojik kazı çalışmaları sonunda, bölgede antik dönem kalıntıları ve yapılar ortaya çıkmıştı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik Kazı ve Seyir Terası Projesi'nin tamamlanması ile ziyaretçiler yürüyüş yolundaki cam yüzeylerde kalıntıları incelerken, falezler üzerinde oluşturulan bölümde ise Akdeniz manzarasını seyredebilecek.