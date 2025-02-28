Seyir terası inşaatında heyecan veren keşif: Geç Roma dönemine ait olduğu tahmin ediliyor

YUNUSLU BALIK MOZAİK GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Antalya Müze Müdürlüğü ve KUDEB denetiminde uzman arkeologlar tarafından yapılan arkeolojik kazı çalışmalarında kulenin güney doğu kısmında Geç Roma Dönemi'ne ait olduğu düşünülen kitabeli mozaik ortaya çıkarıldı. Mozaiğin üzeri titizlikle temizlendikten sonra kitabe açığa çıkarıldı. Yetkililer, 6 satırlık bir kitabe olduğu ve iki yunus balığı figürü bulunduğunu, mozaik üzerinde araştırmaların devam ettiğini belirtti.