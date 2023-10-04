Seyirciler puan verdi: En popüler diziler
Sinema ve TV dünyasının internet bilgi bankası olarak bilinen IMDB'de seyircilerin verdiği puanlarla en popüler diziler listelendi. İşte en yüksek puan alan 25 dizi...
25. Mandalorian
IMDB puanı: 8,7
The Mandalorian, Star Wars serisinin VI ve VII filmleri arasındaki 30 yılda yaşananları konu ediyor. Yalnız bir silahşör ve ödül avcısı olan Mandalorian, dünyanın dört bir yanında çalışır. Bir gün ona Greef Karga tarafından yeni bir iş verilir. Ondan istenen şey, bir paketi alıp onlara getirmesidir. Mandalorian, bu sırada getirmesini istedikleri paketin aslında küçük bir çocuğa benzeyen bir varlık olduğunu fark eder.