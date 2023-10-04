Seyirciler puan verdi: En popüler diziler

25. Mandalorian

IMDB puanı: 8,7

The Mandalorian, Star Wars serisinin VI ve VII filmleri arasındaki 30 yılda yaşananları konu ediyor. Yalnız bir silahşör ve ödül avcısı olan Mandalorian, dünyanın dört bir yanında çalışır. Bir gün ona Greef Karga tarafından yeni bir iş verilir. Ondan istenen şey, bir paketi alıp onlara getirmesidir. Mandalorian, bu sırada getirmesini istedikleri paketin aslında küçük bir çocuğa benzeyen bir varlık olduğunu fark eder.