Seyirciler puan verdi: En popüler diziler

Sinema ve TV dünyasının internet bilgi bankası olarak bilinen IMDB'de seyircilerin verdiği puanlarla en popüler diziler listelendi. İşte en yüksek puan alan 25 dizi...

Seyirciler puan verdi: En popüler diziler - 1

25. Mandalorian

IMDB puanı: 8,7

The Mandalorian, Star Wars serisinin VI ve VII filmleri arasındaki 30 yılda yaşananları konu ediyor. Yalnız bir silahşör ve ödül avcısı olan Mandalorian, dünyanın dört bir yanında çalışır. Bir gün ona Greef Karga tarafından yeni bir iş verilir. Ondan istenen şey, bir paketi alıp onlara getirmesidir. Mandalorian, bu sırada getirmesini istedikleri paketin aslında küçük bir çocuğa benzeyen bir varlık olduğunu fark eder.

N-LIFE HABERLERİ

Seyirciler puan verdi: En popüler diziler - 2

24. Stranger Things

IMDB puanı: 8,7

80'li yılları kendine fon yapan Stranger Things, dönemin korku filmlerine selam çakmayı atlamayan bir fantastik gerilim dizisi. Winona Ryder, David Harbour, Cara Buono'yu başrollerinde buluşturan dizi; kaybolan genç bir çocuğu ve onu bulmaya çalışan annesini anlatıyor.

Seyirciler puan verdi: En popüler diziler - 3

23. Black Mirror

IMDB puanı: 8,7

Dizi, modern toplumun ve bu toplum içindeki bireyin problemlerini, yeni teknolojilerin getirdiklerini ve mevcut dünya düzenindeki siyaset, medya, sanat ilişkilerini yer yer hiciv ile yer yer de bilimkurgu ögelerine başvurarak yorumlar.

Seyirciler puan verdi: En popüler diziler - 4

22. The Boys

IMDB puanı: 8,7

The Boys, süper kahramanların güçlerini ve şöhretlerini kötüye kullandığı bir evrende geçiyor. Kendilerini kanunu korumaya adayan ve “The Boys” olarak adlandırılan bir grup insan, yozlaşmış süper kahramanları ortadan kaldırmak için zorlu bir yolculuğa çıkar. Bu süreçte onlar, Vought’un da desteğiyle “Seven” hakkındaki gerçekleri ortaya çıkarmak için mücadele eder.

Seyirciler puan verdi: En popüler diziler - 5

21. Yellowstone

IMDB puanı: 8,7

Montanalı çiftçi aile Duttonların hikayesini ele alınıyor. Kevin Costner’ın Amerika’nın en büyük arazilerinden birinin sahibi olan John Dutton karakterini canlandırdığı dizide, her kesimden çeşitli saldırılara maruz kalan Dutton çiftliği üzerinden dönemin Amerikasında yaşanan güç savaşları anlatılıyor.

Seyirciler puan verdi: En popüler diziler - 6

20. The Last of Us

IMDB puanı: 8,8

Hayatta tek başına kalan Joel ve 14 yaşında bir kız olan Ellie'nin hikayesi konu ediniliyor. Ellie, tüm insanlığı yok eden salgının tek çaresidir ve Joel, Ellie'yi sağ salim bilim insanlarına teslim etmelidir. Ama bilim insanlarının elinde Ellie'nin sağ kalıp kalmayacağı belli değildir. Joel, insanlığı kurtarmaktansa Ellie'yi kurtarmayı tercih edecektir.

Seyirciler puan verdi: En popüler diziler - 7

19. It's Always Sunny in Philadelphia

IMDB puanı: 8,8

Philadelphia’da bir mahallede İrlanda barı işleten beş bencil arkadaş yetişkinler dünyasında yollarının bulmaya çalışır. Fakat bu konuda pek de başarılı değiller. Yaşamı günü birlik ve yüzeysel yaşayan grup çarpık görüşleri ve önyargılarıyla sık sık sıkıntılı zamanlar yaşar.

Seyirciler puan verdi: En popüler diziler - 8

18. Peaky Blinders

IMDB puanı: 8,8

Birinci Dünya Savaşı’ndan yeni çıkmış İngiltere’yi, yasadışı faaliyet gösteren çeşitli çeteler sarmıştır. Bunlardan biri de soygunculuk ve at yarışıyla para kazanan Peaky Blinders’dır. Polislere rüşvet yedirerek paçayı kurtaran çete, bir soygunda yanlışlık yapınca, başlarına bela olacak yeni bir müfettişin şehre gelmesine vesile olurlar.

Seyirciler puan verdi: En popüler diziler - 9

17. Ted Lasso

IMDB puanı: 8,8

Ted Lasso, futbol takımını yönetmek için işe alınan bir adamın hikayesini konu ediyor. Ted Lasso, bir Amerikan futbol takımına koçluk yapmak için işe alınır. Ancak Lasso’nun futbol antrenörü deneyimi yoktur. Ted Lossu, koçluk deneyimi olmamasına rağmen takımın başarılı olması için elinden geleni yapar.

Seyirciler puan verdi: En popüler diziler - 10

16. Seinfeld

IMDB puanı: 8,9

"Hiçbir şey hakkındaki dizi", hem sıradan hem de saçma konularda güldüren komedyen Jerry ve üç alaycı arkadaşıyla sit-com tarihinde bir dönüm noktasıdır.Başroldekiler:Jerry Seinfeld,Julia Louis-Dreyfus,Jason AlexanderYaratıcılar:Larry David,Jerry Seinfeld

Seyirciler puan verdi: En popüler diziler - 11

15. Fargo

IMDB puanı: 8,9

Esrarengiz bir kiralık katil olan Lorne Malvo, iş üzerindeyken geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılır. Hastanede Lester Nygaard ile tanışan Malvo, genç adamın hayatının değişmesine neden olur. Sıradan bir hayatı olan Lester’in geçmişi başarısızlıklar doludur ve ailesi tarafından sürekli küçümsenir. 

Seyirciler puan verdi: En popüler diziler - 12

14. Friends

IMDB puanı: 8,9

Çocukluk arkadaşı olan Monica ve Rachel, Monica'nın ağabeyi Ross, Ross'un üniversiteden oda arkadaşı Chandler... Chandler'ın ev arkadaşı Joey ve Monica'nın eski arkadaşı Phoebe. Geçmişleri bir şekilde bir yerde kesişen bu 6 arkadaşın yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor.

Seyirciler puan verdi: En popüler diziler - 13

13. Succession

IMDB puanı: 8,9

New York’ta yaşayan, dünyanın en büyük medya şirketlerinden birini yöneten Logan Roy ve dört çocuğunun hikayesi para, güç, siyaset ve aile değerleri ekseninde ele alınıyor. 

Seyirciler puan verdi: En popüler diziler - 14

12. True Detective

IMDB puanı: 8,9

Louisiana Cinayet Masası'nda görev yapan dedektif Rust Cohle (McConaughey) ve Martin Hart (Harrelson) bir seri katilin peşine düşerler. Beraber çalışan ikilinin, takip derinleştikçe kendi hayatlarının da içinden çıkılmaz bir duruma gelmesi kaçınılmaz olacaktır.

Seyirciler puan verdi: En popüler diziler - 15

11. One Piece

IMDB puanı: 8,9

One Piece, şeytan meyvesi yiyerek doğaüstü güçler kazanmış, Monkey D. Luffy isimli, 17 yaşındaki bir gencin ve zaman içinde toplayıp mürettebatına kattığı korsanlardan oluşan Hasır Şapka Korsanları'nın maceralarını anlatan animasyondur.

Seyirciler puan verdi: En popüler diziler - 16

10. Attack on Titan

IMDB puanı: 9

Attack on Titan, Hajime Isayama'nın popüler manga dizisinden uyarlanıyor. İnsanlık büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Titan adı verilen devler, insanlığı yok etmeye başlar. Kimsenin onlara karşı koyabilecek gücü yoktur. Titanların saldırısından sonra dünya nüfusu büyük orandan azalır. Hayatta kalmayı başaran insanlarda kendilerini Titanlara karşı korumak için büyük duvarlar inşa eder. 

Seyirciler puan verdi: En popüler diziler - 17

9. Better Call Saul

IMDB puanı: 9

Breaking Bad spin-off'u olan dizi, düzenbaz avukat Saul Goodman'ın Walter White öncesi maceralarını anlatıyor.

Seyirciler puan verdi: En popüler diziler - 18

8. Adventure Time: Fionna & Cake

IMDB puanı: 9

Adam Muto tarafından geliştirilen yetişkinlere yönelik bir Amerikan animasyon serisidir. Pendleton Ward'ın yarattığı cartoon network çizgi dizisi olan Adventure Time'ın yan ürünüdür. Dizi Adventure Time'ın aksine çocuklara değil genç yetişkinlere yönelik yapılmıştır.

Dizi, Finn ve Jake'in cinsiyet değiştiren tamamlayıcıları İnsan Fionna ve Kedi Kek'i konu alıyor.

Seyirciler puan verdi: En popüler diziler - 19

7. The Office

IMDB puanı: 9

Sıradan gibi görünen ama sıra dışı komik bir ofis. İktidar düşkünü bir patron, her biri ayrı karakterde çalışanlar, 9-17 arası bitmesi gereken işler ve modern dünyanın en vazgeçilmez unsuru ofis hayatı!

Seyirciler puan verdi: En popüler diziler - 20

6. Rick ve Morty

IMDB puanı: 9,1

Parlak zekalı fakat alkolik bilim adamı Rick, başka dünyalara ve alternatif boyutlara çılgın kaçamaklar yaparken huysuz torunu Morty'i de zorla yanında götürür.

Seyirciler puan verdi: En popüler diziler - 21

5. Soprano Ailesi (The Sopranos)

IMDB puanı: 9,2

New Jersey'deki bir Amerikan-İtalyan mafya ailesinin babası olan Tony Soprano'nun ve Soprano Ailesi'nin diğer fertlerinin hayatlarından kesitler sunan dizi, toplamda 86 bölüm yayınlanmış, kazandığı ödüller ve aldığı olumlu eleştirilerle adını "gelmiş geçmiş en iyi diziler" arasına yazdırmıştır.

Seyirciler puan verdi: En popüler diziler - 22

4. Game of Thrones

IMDB puanı: 9,2

Hanedan entrikaları, kapılı kapılar ardında dönen oyunlar, birilerinin kuyusunu kazmak için düşmanın koynuna girmekten çekinmeyen kadınlar, kardeşler arası çekişmeler, dışlanmalar... Hepsi tek bir hedef için: Taht kavgası.

Seyirciler puan verdi: En popüler diziler - 23

3. The Wire

IMDB puanı: 9,3

Amerika'nın Baltimore şehrinde geçen dizi; her sezon başka bir sorunu odağına alarak, birebir yaşanan olaylardan esinlenerek suçluların dünyasına farklı bir yerden bakıyor.

Seyirciler puan verdi: En popüler diziler - 24

2. Kardeşler Takımı (Band of Brothers)

IMDB puanı: 9,4

Müttefiklerin Normandiya çıkarmasının ardından Easy Bölüğü askerlerinin yaşadıkları tecrübeler esas alınarak kurgulanmıştır. Çıkarmadan sonra ise birlik Almanya'ya doğru ilerleyişlerinde sırasıyla Operasyon Market Garden ve savaşın sonunda doğru gerçekleşen Bastogne Savaşı'na katılmıştır.

Seyirciler puan verdi: En popüler diziler - 25

1. Breaking Bad

IMDB puanı: 9,5

Lisede kimya öğretmenliği yapan Walter White bir gün doktordan ileri safhada akciğer kanseri olduğunu öğrenir. Kendisinden sonra geride kalan ailesine maddi birikim sağlamak isteyen Walter White, uyuşturucu yapımında ustalaşan eski bir öğrencisi, Jesse Pinkman ile beraber uyuşturucu işine girer. Elbetteki yasa dışı yollardan ve uyuşturucunun da eş anlamlısının bela olduğunu bilerek...

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