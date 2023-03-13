Seyirciyi ikiye bölen filme 7 Oscar: Her Şey Her Yerde Aynı Anda

"En iyi film" dahil 7 dalda oscar kazanan 'Her Şey Her Yerde Aynı Anda' filmi uzun zamandır sinemanın gündemindeydi. Bu yıl Oscar'la beraber filmin aldığı ödül sayısı 343'e yükseldi. Film oyunculuklarıyla ve ilginç konusuyla öne çıkıyor. Peki filmi bu kadar özel ve başarılı kılan nedir? Bu soruların cevaplarını sinema yazarları Atilla Dorsay ve Esin Küçüktepepınar NTV'ye değerlendirdi.
Haber: Suat Kavukluoğlu

Seyirciyi ikiye bölen filme 7 Oscar: Her Şey Her Yerde Aynı Anda - 1

Her Şey Her Yerde Aynı Anda (Everything Everywhere All At Once) filmi, sıradan bir kadının çoklu evrende çılgın bir maceranın içine girişini çarpıcı bir şekilde anlatıyor.

Filmde, yıllar önce eşiyle birlikte Çin'den Amerika'ya göç edip yeni bir hayata başlayan Evelyn, birdenbire kendini dünyayı kurtarması gereken çılgın bir maceranın içinde buluyor.

Seyirciyi ikiye bölen filme 7 Oscar: Her Şey Her Yerde Aynı Anda - 2

Yaşayabileceği alternatif hayatlarla bağlantılı diğer evrenleri keşfeden Evelyn, bu süreçte evreni kurtaracak yegane gücün kendisinde olduğunu öğreniyor.

Gösterildiği festivallerden ve eleştirmenlerden övgü alan Her Şey Her Yerde Aynı Anda filmi için şimdiden "kült" yakıştırması yapılıyor.

Seyirciyi ikiye bölen filme 7 Oscar: Her Şey Her Yerde Aynı Anda - 3

Çoklu evrende anlatılan hikaye içinde seyirci, karakterlerin farklı halleri ile karşılaşıyor.

Başta biraz zor anlaşılan hızlı akan temposuyla filmin bazı seyircilerde odaklanma güçlüğü yarattığı görüldü.

Seyirciyi ikiye bölen filme 7 Oscar: Her Şey Her Yerde Aynı Anda - 4

Bazıları bu yönüyle filmi eleştirirken bazı seyirciler de "filmin büyüleyici" bir yanı olduğunu söylüyor.

Seyirciyi ikiye bölen filme 7 Oscar: Her Şey Her Yerde Aynı Anda - 5

Sinema yazarı Atilla Dorsay da filmi daha iyi anlamak için birkaç kez izlenmesi gerektiği görüşünde.

Dorsay, "Çok özgün film, ilk kez seyrettiğim anda filmin içine giremedim." değerlendirmesinde bulundu.

Seyirciyi ikiye bölen filme 7 Oscar: Her Şey Her Yerde Aynı Anda - 6

Filmi sevemeyenler tarafında olduğunu itiraf eden SİYAD Başkanı Esin Küçüktepepınar, filmin 11 dalda aday olmasını başrol oyuncusu Michelle Yeoh'ya bağlıyor.

Seyirciyi ikiye bölen filme 7 Oscar: Her Şey Her Yerde Aynı Anda - 7

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