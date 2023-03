Seyirciyi ikiye bölen filme 7 Oscar: Her Şey Her Yerde Aynı Anda

Her Şey Her Yerde Aynı Anda (Everything Everywhere All At Once) filmi, sıradan bir kadının çoklu evrende çılgın bir maceranın içine girişini çarpıcı bir şekilde anlatıyor.



Filmde, yıllar önce eşiyle birlikte Çin'den Amerika'ya göç edip yeni bir hayata başlayan Evelyn, birdenbire kendini dünyayı kurtarması gereken çılgın bir maceranın içinde buluyor.