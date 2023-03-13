Seyirciyi ikiye bölen filme 7 Oscar: Her Şey Her Yerde Aynı Anda

Her Şey Her Yerde Aynı Anda (Everything Everywhere All At Once) filmi, sıradan bir kadının çoklu evrende çılgın bir maceranın içine girişini çarpıcı bir şekilde anlatıyor.
Filmde, yıllar önce eşiyle birlikte Çin'den Amerika'ya göç edip yeni bir hayata başlayan Evelyn, birdenbire kendini dünyayı kurtarması gereken çılgın bir maceranın içinde buluyor.
Yaşayabileceği alternatif hayatlarla bağlantılı diğer evrenleri keşfeden Evelyn, bu süreçte evreni kurtaracak yegane gücün kendisinde olduğunu öğreniyor.
Gösterildiği festivallerden ve eleştirmenlerden övgü alan Her Şey Her Yerde Aynı Anda filmi için şimdiden "kült" yakıştırması yapılıyor.
Çoklu evrende anlatılan hikaye içinde seyirci, karakterlerin farklı halleri ile karşılaşıyor.
Başta biraz zor anlaşılan hızlı akan temposuyla filmin bazı seyircilerde odaklanma güçlüğü yarattığı görüldü.
Bazıları bu yönüyle filmi eleştirirken bazı seyirciler de "filmin büyüleyici" bir yanı olduğunu söylüyor.
Sinema yazarı Atilla Dorsay da filmi daha iyi anlamak için birkaç kez izlenmesi gerektiği görüşünde.
Dorsay, "Çok özgün film, ilk kez seyrettiğim anda filmin içine giremedim." değerlendirmesinde bulundu.
Filmi sevemeyenler tarafında olduğunu itiraf eden SİYAD Başkanı Esin Küçüktepepınar, filmin 11 dalda aday olmasını başrol oyuncusu Michelle Yeoh'ya bağlıyor.