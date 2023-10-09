Şeytan'ın devam filmi hayal kırıklığı yarattı (6-8 Ekim 2023 ABD gişesi)

İkonik korku filmi Şeytan'ın devamı niteliğindeki Şeytan: İnançlı (The Exorcist: Believer) hem eleştirmenler tarafından beğenilmedi hem de gişede hayal kırıklığı yarattı. Ünlü korku serisinin yeniden yapımı olan “The Exorcist: Believer”, beklentilerin altında kalmasına rağmen yine de ABD gişesinde bir numara olmayı başardı. Hafta sonunda 27 milyon dolarlık açılış hasılatı elde etse de 76,2 milyon dolarla açılış yapan Cadılar Bayramı'nın çok gerisinde kaldı. İşte 6-8 Ekim hafta sonunda ABD'de en çok seyredilen filmler ve elde ettikleri hasılatlar...

Şeytan'ın devam filmi hayal kırıklığı yarattı (6-8 Ekim 2023 ABD gişesi) - 1

10. Hokus Pokus

1,5 milyon dolar

N-LIFE HABERLERİ

Şeytan'ın devam filmi hayal kırıklığı yarattı (6-8 Ekim 2023 ABD gişesi) - 2

9. Adalet 3: Son

1,8 milyon dolar

Şeytan'ın devam filmi hayal kırıklığı yarattı (6-8 Ekim 2023 ABD gişesi) - 3

8. Dumb Money

2,2 milyon dolar

Şeytan'ın devam filmi hayal kırıklığı yarattı (6-8 Ekim 2023 ABD gişesi) - 4

7. Dehşetin Yüzü 2 (The Nun 2)

2,6 milyon dolar

Şeytan'ın devam filmi hayal kırıklığı yarattı (6-8 Ekim 2023 ABD gişesi) - 5

6. Venedik'te Cinayet (A Haunting in Venice)

2,7 milyon dolar

Şeytan'ın devam filmi hayal kırıklığı yarattı (6-8 Ekim 2023 ABD gişesi) - 6

5. The Blind

4 milyon dolar

Şeytan'ın devam filmi hayal kırıklığı yarattı (6-8 Ekim 2023 ABD gişesi) - 7

4. The Creator

6,1 milyon dolar

Şeytan'ın devam filmi hayal kırıklığı yarattı (6-8 Ekim 2023 ABD gişesi) - 8

3. Testere X

8,2 milyon dolar

Şeytan'ın devam filmi hayal kırıklığı yarattı (6-8 Ekim 2023 ABD gişesi) - 9

2. Paw Patrol: Süper Film

12 milyon dolar

Şeytan'ın devam filmi hayal kırıklığı yarattı (6-8 Ekim 2023 ABD gişesi) - 10

1. The Exorcist: Believer

27 milyon dolar

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