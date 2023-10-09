Şeytan'ın devam filmi hayal kırıklığı yarattı (6-8 Ekim 2023 ABD gişesi)
İkonik korku filmi Şeytan'ın devamı niteliğindeki Şeytan: İnançlı (The Exorcist: Believer) hem eleştirmenler tarafından beğenilmedi hem de gişede hayal kırıklığı yarattı. Ünlü korku serisinin yeniden yapımı olan “The Exorcist: Believer”, beklentilerin altında kalmasına rağmen yine de ABD gişesinde bir numara olmayı başardı. Hafta sonunda 27 milyon dolarlık açılış hasılatı elde etse de 76,2 milyon dolarla açılış yapan Cadılar Bayramı'nın çok gerisinde kaldı. İşte 6-8 Ekim hafta sonunda ABD'de en çok seyredilen filmler ve elde ettikleri hasılatlar...
10. Hokus Pokus
1,5 milyon dolar