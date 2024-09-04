Shakira vergi cezasını ödedi! "Suçluluktan değil, çocuklarımı korumak için yaptım"
Futbolcu Gerard Pique ile ilişkisini sonlandıran ve aşk hayatı hakkında yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Kolombiyalı şarkıcı Shakira, İspanya'daki kamu yönetimini "maçolukla" suçladı
12 yıllık sevgilisi Gerard Pique ile olaylı ayrılığıyla sık sık adından söz ettiren Shakira, The Times'a verdiği röportajda "Uzun bir süre Gerard'ın yanında olmak için, o futbol oynayabilsin diye kariyerimi askıya aldım" ifadelerini kullanmıştı.
Aşk hayatı hakkında sık sık açıklama yapan 47 yaşındaki yıldız, İspanya'daki kamu yönetimini "maçolukla" suçladı