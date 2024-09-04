Shakira vergi cezasını ödedi! "Suçluluktan değil, çocuklarımı korumak için yaptım"

Shakira, 2023'te, hiçbir ayrıntı kaçırmadan tüm üzüntüsünü yayımlamak için sabırsızlanan medya ve kameralarla çevrili bir hayat yaşadığını ve insanların kaçırılmayacak bir gösteri gibi kendi özel hayatını izlediğini ifade etti.

İspanya kamu kurumlarına tepki gösteren Shakira, "Fakat en sinir bozucu şey, bir devlet kurumunun gerekçelerimi dinlemek yerine beni kamuoyu önünde kazığa vurmakla daha fazla ilgilendiğini görmek oldu. Sanırım artık bunları açıklamanın zamanı geldi. Vatandaşların hizmeti için kurulmuş bir kurum, tüm gücünü ve kaynaklarını, kendisine uygun olanı kaprisli bir şekilde suçlu ilan etmek için kullanmamalı." ifadelerini kullandı