Shakira vergi cezasını ödedi! "Suçluluktan değil, çocuklarımı korumak için yaptım"

Futbolcu Gerard Pique ile ilişkisini sonlandıran ve aşk hayatı hakkında yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Kolombiyalı şarkıcı Shakira, İspanya'daki kamu yönetimini "maçolukla" suçladı

Shakira vergi cezasını ödedi! "Suçluluktan değil, çocuklarımı korumak için yaptım" - 1

12 yıllık sevgilisi Gerard Pique ile olaylı ayrılığıyla sık sık adından söz ettiren Shakira, The Times'a verdiği röportajda "Uzun bir süre Gerard'ın yanında olmak için, o futbol oynayabilsin diye kariyerimi askıya aldım" ifadelerini kullanmıştı.

Aşk hayatı hakkında sık sık açıklama yapan 47 yaşındaki yıldız, İspanya'daki kamu yönetimini "maçolukla" suçladı

N-LIFE HABERLERİ

Shakira vergi cezasını ödedi! "Suçluluktan değil, çocuklarımı korumak için yaptım" - 2

"ÇOCUKLARIMI KORUMAK İÇİN YAPTIM"

Kolombiyalı şarkıcı Shakira, hakkındaki vergi kaçırma suçlamasıyla uzun süren yargı sürecinden sonra ceza ödemeyi kabul ederek, anlaştığı İspanya maliyesini ve bu ülkedeki kamu yönetimini "maçolukla" suçladı.

Yaşadığı süreci, İspanya'nın El Mundo gazetesinde yayımlanan bir mektupla anlatan ünlü şarkıcı, İspanya maliyesi ile anlaşmasını "Korktuğumdan ya da suçluluktan değil, çocuklarımı korumak için yaptım." diye açıkladı.

Shakira vergi cezasını ödedi! "Suçluluktan değil, çocuklarımı korumak için yaptım" - 3

Shakira, 2023'te, hiçbir ayrıntı kaçırmadan tüm üzüntüsünü yayımlamak için sabırsızlanan medya ve kameralarla çevrili bir hayat yaşadığını ve insanların kaçırılmayacak bir gösteri gibi kendi özel hayatını izlediğini ifade etti.

İspanya kamu kurumlarına tepki gösteren Shakira, "Fakat en sinir bozucu şey, bir devlet kurumunun gerekçelerimi dinlemek yerine beni kamuoyu önünde kazığa vurmakla daha fazla ilgilendiğini görmek oldu. Sanırım artık bunları açıklamanın zamanı geldi. Vatandaşların hizmeti için kurulmuş bir kurum, tüm gücünü ve kaynaklarını, kendisine uygun olanı kaprisli bir şekilde suçlu ilan etmek için kullanmamalı." ifadelerini kullandı

Shakira vergi cezasını ödedi! "Suçluluktan değil, çocuklarımı korumak için yaptım" - 4

AYRIMCILIK YAPILDIĞINI İDDİA ETTİ

Shakira, suçlamaları yönelten İspanya maliyesini ve yasal süreci yürüten kamu yönetimini "maçolukla" suçladı.

İspanya'ya her gelişinde "bu cinsiyetçi önyargı ile mücadele etmek zorunda kaldığını" ileri süren Shakira, "Eğer benim yerimde Amerikalı bir erkek şarkıcı olsaydı ve İspanyol bir kadına aşık olup, düzenli olarak onu ziyaret etseydi Vergi Dairesinin aynı şekilde hareket edeceğine inanmakta zorlanırdım." dedi.

Kolombiyalı şarkıcı, toplum farklı düşünse de devlet bürokrasisinin bazı kesimlerinde maçoluğun varlığını sürdürdüğünü savundu.

İspanya Maliyesinin kendisiyle ilgili suçlamalarda "çocukça ve ahlaki bir hikaye" ortaya attığını iddia eden Shakira, maliyenin "kurallara uymayanları cezalandırmaktan daha çok kendisine göre inandığı bir güvenilirliği yeniden inşa etmek için cadı avına çıktığını" belirtti

Shakira vergi cezasını ödedi! "Suçluluktan değil, çocuklarımı korumak için yaptım" - 5

"VERMEM GEREKENDEN ÇOK DAHA FAZLASINI ÖDEDİM"

"Vermem gerekenden çok daha fazlasını ödedim. Gönüllü olarak ödediğim tüm tutarlar ve haksız cezalar da eklenirse, İspanya devletinin o yıllardaki tüm kazancımdan daha fazla bir meblağ aldığı görülecektir." diyen Shakira, her şeye rağmen İspanya'ya ve İspanyol halkına büyük bir sevgi duyduğunu vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Bir dönem eski futbolcu Gerard Pique ile birliktelik yaşayan ve bu ilişkiden çocukları olan Shakira, 2012-2014 yılları arasında yaşadığı İspanya'da, Maliye'den 14,5 milyon avro vergi kaçırmakla suçlanmıştı.

Suçlamaları birçok kez yalanlayan açıklamalar yapan Shakira, soruşturmanın uzayıp hakkında 8 yıl 2 aya kadar hapis cezasının da istendiği dava sürecine geçildiği 2023 yılında, anlaşma yoluna giderek 7,3 milyon avroluk ceza ödemeyi kabul etmişti.

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