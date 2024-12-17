Sıfır yılına ait antik mezar keşfedildi: İsmi bilinen en eski kişi

İKİ ÖNEMLİ YOLUN KESİŞTİĞİ NOKTA: CORIOVALLUM

Coriovallum, Via Belgica ve Via Traiana gibi iki büyük Roma yolunun kesişiminde yer alıyordu. MS 1. yüzyılın başlarında askeri bir üs olarak kurulan yerleşim, kısa sürede hareketli bir sivil yerleşim haline geldi.

Günümüzde Heerlen, bu antik yerleşimin hamamlarına ev sahipliği yapıyor ve bu kalıntılar Hollanda’daki en büyük görülebilir Roma yapıları arasında bulunuyor.