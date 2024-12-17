Sıfır yılına ait antik mezar keşfedildi: İsmi bilinen en eski kişi

Hollanda’nın Heerlen şehrinde, erken Roma dönemine ait benzersiz bir keşif yapıldı. Arkeologlar, “Raadhuisplein” (Belediye Meydanı) bölgesinde gerçekleştirdikleri kazılarda, MS sıfır yılına tarihlenen bir mezar ve mezara eşlik eden çömlekler, bronz banyo aletleri gibi önemli eserler buldu. Yapılan araştırmalar sonucu mezarın, Flaccus isimli bir Roma askerine ait olduğu belirlendi.

Sıfır yılına ait antik mezar keşfedildi: İsmi bilinen en eski kişi - 1

Kasım 2024’te Hollanda’nın Heerlen kentindeki arkeolojik kazılar sırasında Roma İmparatorluğu’nun ilk dönemine ışık tutan tarihi bir bulguya ulaşıldı.

Araştırmalar, MÖ 1. yüzyılın sonları ile MS 1. yüzyılın başlarına tarihlenen, Roma askeri Flaccus’a ait bir mezarı ortaya çıkardı.

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Sıfır yılına ait antik mezar keşfedildi: İsmi bilinen en eski kişi - 2

İSMİ BİLİNEN EN ESKİ KİŞİ

Flaccus’un mezarında, dönemin günlük hayatına dair önemli detaylar sunan bir bronz banyo aleti (strigil), terra sigillata tipi çanaklar ve üzerinde “FLAC” adı kazılı tabaklar bulundu.

Flaccus’un lakabının bu tabak üzerine kazınmış olması, onun bölge tarihindeki ismi bilinen en eski kişi olarak kayda geçmesini sağladı.

Sıfır yılına ait antik mezar keşfedildi: İsmi bilinen en eski kişi - 3

ASKERİ YERLEŞİM YERİ OLARAK KULLANILMIŞ

Yapılan analizler, yerleşim yerinin MS 0-20 yılları arasında, Roma’nın ilk İmparatoru Augustus dönemine ait olduğunu gösteriyor. Bu bulgu, Heerlen’in, o dönem “Coriovallum” adıyla bilinen bir askeri yerleşim olduğuna işaret ediyor.

Sıfır yılına ait antik mezar keşfedildi: İsmi bilinen en eski kişi - 4

İKİ ÖNEMLİ YOLUN KESİŞTİĞİ NOKTA: CORIOVALLUM 

Coriovallum, Via Belgica ve Via Traiana gibi iki büyük Roma yolunun kesişiminde yer alıyordu. MS 1. yüzyılın başlarında askeri bir üs olarak kurulan yerleşim, kısa sürede hareketli bir sivil yerleşim haline geldi.

Günümüzde Heerlen, bu antik yerleşimin hamamlarına ev sahipliği yapıyor ve bu kalıntılar Hollanda’daki en büyük görülebilir Roma yapıları arasında bulunuyor.

Sıfır yılına ait antik mezar keşfedildi: İsmi bilinen en eski kişi - 5

"EN ERKEN VE EN SOMUT KANIT"

Kazıyı yürüten ADC ArcheoProjecten ekibi, Flaccus’un mezarının Heerlen’deki Roma yerleşimine dair en erken ve en somut kanıt olduğunu belirtti. Daha önce bölgede Roma dönemine ait çömlek parçaları bulunmuş olsa da, bunların yerleşimden mi yoksa yolculuk edenler tarafından mı bırakıldığı net değildi. Ancak bu mezar, bölgedeki erken Roma varlığını kesin olarak doğruluyor.

Flaccus’un mezarından çıkarılan eserler, temizlenip korunarak Heerlen’de inşa edilen yeni Roma Müzesi’nde sergilenecek.

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