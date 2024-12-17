Sıfır yılına ait antik mezar keşfedildi: İsmi bilinen en eski kişi
Hollanda’nın Heerlen şehrinde, erken Roma dönemine ait benzersiz bir keşif yapıldı. Arkeologlar, “Raadhuisplein” (Belediye Meydanı) bölgesinde gerçekleştirdikleri kazılarda, MS sıfır yılına tarihlenen bir mezar ve mezara eşlik eden çömlekler, bronz banyo aletleri gibi önemli eserler buldu. Yapılan araştırmalar sonucu mezarın, Flaccus isimli bir Roma askerine ait olduğu belirlendi.
Kasım 2024’te Hollanda’nın Heerlen kentindeki arkeolojik kazılar sırasında Roma İmparatorluğu’nun ilk dönemine ışık tutan tarihi bir bulguya ulaşıldı.
Araştırmalar, MÖ 1. yüzyılın sonları ile MS 1. yüzyılın başlarına tarihlenen, Roma askeri Flaccus’a ait bir mezarı ortaya çıkardı.