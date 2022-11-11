Sık sık dijital platformları eleştiren Steven Spielberg: Sinema geri dönecek

Steven Spielberg, The New York Times'a yaptığı açıklamada, "Pandemi, yayın platformlarının aboneliklerini rekor seviyelere yükseltmeleri için bir fırsat yarattı. Ayrıca pandemi sayesinde platformlar, en iyi yönetmen arkadaşlarımdan bazılarını, filmlerine belirsiz bir şekilde sinema gösterimi verilmediği için ortada bıraktı" diye konuştu.
Usta yönetmen, "Onlara ödeme yapıldı ve filmler aniden indirildi. Benim bahsettiğim durum. Ve sonra her şey değişmeye başladı" dedi.
Spielberg, "Ama aynı yaşlı izleyicilerin sinemaya girdiklerinde, bir grup yabancıyla sosyal bir ortamda bulunmanın büyüsünün canlandırıcı olduğuna gerçekten inanıyorum... Işıklar geri geldiğinde tüm izleyicilerin bunu birbirlerine söylemesini sağlayacak kadar iyi olmak filmlere kalmış" açıklamasında bulundu.
Independent Türkçe'nin aktardığına göre Spielberg, kendisine filmlerin gişede başarılı olması umudunu veren Baz Luhrmann'ın Elvis filmini örnek göstererek, "Elvis'in yerel gişede 100 milyon doları aşmasını cesaret verici buldum" ddi.
78 yaşındaki usta yönetmen sözlerini şöyle sürdürdü: "Pandemi endemik hale geldikçe halkın sinemaya geri dönmeye başlayacağı umudunu verdi. Bence sinema geri gelecek. Gerçekten böyle düşünüyorum."