Sık sık dijital platformları eleştiren Steven Spielberg: Sinema geri dönecek

Steven Spielberg, The New York Times'a yaptığı açıklamada, "Pandemi, yayın platformlarının aboneliklerini rekor seviyelere yükseltmeleri için bir fırsat yarattı. Ayrıca pandemi sayesinde platformlar, en iyi yönetmen arkadaşlarımdan bazılarını, filmlerine belirsiz bir şekilde sinema gösterimi verilmediği için ortada bıraktı" diye konuştu.





