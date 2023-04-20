Şimdiye kadar yapılmış en pahalı 10 dizi

GAME OF THRONES

George R.R. Martin'in kitaplarından uyarlanan dizinin ilk sezonlarında 5 milyon dolar bütçe ayrılırken son sezonlara doğru bu miktar 15 milyon dolara ( yaklaşık 277 milyon TL) kadar yükseldi.

Dizinin çekimleri Birleşik Krallık, Hırvatistan, İzlanda, İspanya, Malta ve Fas gibi pek çok farklı ülkede yapıldı.