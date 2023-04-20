Şimdiye kadar yapılmış en pahalı 10 dizi

Bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi ve yayın platformlarının yaygınlaşmasıyla televizyon dizilerinde de pek çok değişiklik yaşandı. Ufak bütçeyle çekilen 20 dakikalık sitcomlar, yerini daha uzun soluklu büyük prodüksiyonlara bıraktı. Game Of Thrones'dan sonra yüksek bütçeli gişe filmleriyle yarışan diziler çekilmeye başladı. İşte o yapımlar...

Şimdiye kadar yapılmış en pahalı 10 dizi - 1

HALO

Microsoft'un ikonik bilgisayar oyunundan uyarlanan dizide bölüm başına 10 milyon dolar (yaklaşık 185 milyon TL) harcandı.

Paramount+'ta yayımlanan dizinin izleyicileri, büyük bütçeye karşın bilgisayarla üretilen görüntülerin başarısız olduğu yorumunu yaptı. İdari yapımcısı Steven Spielberg olan yapımın ikinci sezonu bekleniyor.

N-LIFE HABERLERİ

Şimdiye kadar yapılmış en pahalı 10 dizi - 2

THE CROWN

8 Eylül'de hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth'in tahta geçmesinden başlayıp 1990'lara kadar Kraliyet ailesinin yaşadıklarını konu alan dizide bölüm başında 13 milyon dolar bütçe ayrıldı.

Şimdiye kadar yapılmış en pahalı 10 dizi - 3

GAME OF THRONES

George R.R. Martin'in kitaplarından uyarlanan dizinin ilk sezonlarında 5 milyon dolar bütçe ayrılırken son sezonlara doğru bu miktar 15 milyon dolara ( yaklaşık 277 milyon TL)  kadar yükseldi.

Dizinin çekimleri Birleşik Krallık, Hırvatistan, İzlanda, İspanya, Malta ve Fas gibi pek çok farklı ülkede yapıldı.

Şimdiye kadar yapılmış en pahalı 10 dizi - 4

SEE

İnsanlığın görme yetisini kaybettiği distopik bir gelecekte geçen Apple TV+ dizisinde bölüm başına 15 milyon dolar ayrıldı.

Francis Lawrence'ın yapımcılığını üstlenip yönettiği dizinin başrolünde Jason Mamoa yer alıyor.

Şimdiye kadar yapılmış en pahalı 10 dizi - 5

THE MANDALORIAN

Disney+'ın ilk orijinal yapımlarından olan dizinin bölümlerine ortalama 15 milyon dolar harcandı.

Star Wars: Jedi'ın Dönüşü'nden (Star Wars: Return of the Jedi) sonrasını konu alan dizi, Star Wars evreninde yeni bir sayfa açtı.

Şimdiye kadar yapılmış en pahalı 10 dizi - 6

THE PACIFIC

II. Dünya Savaşı sırasında bir Pasifik adasında Japon ve Amerikalı askerler arasında geçen çatışmaları konu alan Pacific, döneminin en yüksek bütçeli mini dizilerindendi.

Bu HBO dizisinde bölüm başına 20 milyon dolar harcandı.

Şimdiye kadar yapılmış en pahalı 10 dizi - 7

HOUSE OF DRAGON

2019'da final yapan Game of Thrones'un ardından serinin spinoff'ları için çalışmalar başladı.

Game of Thrones'ta yaşananlardan 172 yıl öncesini konu alan yeni HBO dizisinde bölüm başına 20 milyon dolar ayrıldı.

Şimdiye kadar yapılmış en pahalı 10 dizi - 8

WANDAVISION

"Avengers: Endgame" sonrası televizyon dizilerine de ağırlık veren Marvel Sinematik Evreni, Elizabeth Olsen ve Evan Peters'ın başrollerinde yer aldığı WandaVision'ın bölümü başına 25 milyon dolar ayırdı.

Şimdiye kadar yapılmış en pahalı 10 dizi - 9

STRANGER THINGS

Duffer Kardeşler'in yarattığı Netflix dizisi Stranger Things, 4. sezonuyla dünya genelindeki popülerliğini daha da artırdı.

Dizinin son sezonunda bölüm başına 30 milyon dolar harcandı.

Şimdiye kadar yapılmış en pahalı 10 dizi - 10

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: GÜÇ YÜZÜKLERİ

Orta Dünya'nın birinci çağını anlatan Yüzüklerin Efendisi spinoff'u şimdiye kadar en çok bütçe ayrılan yapım oldu.

Bölüm başına 58 milyon dolar ayrıldığı duyurulan yapım, daha yayımlanmadan beklentileri yükseltmişti.

Amazon Prime dizisi yayımlandığında izlenme rekorları kırsa da izleyicilerden beklentileri karşılamadığı yönünde yorumlar almaya devam ediyor.

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