Simpsonlar'ın ürkütücü öngörüleri: Dizi yapımcısı geleceği önceden bilmenin sırrını açıkladı

SAHTE GÖRSELLER İÇ KARARTICI

"Tahminler sadece gerçek korkunç olayları öngördüğünde daha güzeldi, insanların bizim korkunç olayları öngördüğümüzü iddia ettiğinde değil" diyen Selman, "insanların büyünün gerçek olmasını o kadar çok istemesinin" ve dizinin hiç yer vermediği sahte senaryoların görüntülerini yayımlamaya başlamasının "çok iç karartıcı ve moral bozucu olduğunu" sözlerine ekledi.