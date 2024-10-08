Simpsonlar'ın ürkütücü öngörüleri: Dizi yapımcısı geleceği önceden bilmenin sırrını açıkladı
Ünlü sitcom çizgi dizisi Simpsonlar (The Simpsons) önemli olayları "öngörmesi" nedeniyle büyük bir şöhrete kavuştu. Uzun süredir yayınlanan çizgi filmin, Trump'ın başkanlığı ve akıllı saat de dahil olmak üzere modern tarihin en önemli olaylarından bazılarını tuhaf bir şekilde tahmin ettiği iddia ediliyor. Dizinin baş yapımcısı Matt Selman Simpsonlar'ın kehanetlerin arkasındaki gerçeği açıkladı.
Yıllardır izleyicileri şaşırtan "Simpsonlar" (The Simpsons), gelecekteki birçok olayı, gerçekleşmeden çok önce tuhaf bir şekilde tahmin etmesiyle dikkat çekiyor. Donald Trump'ın başkanlığı ve 2020'deki katil eşek arısı istilası gibi öngörülemez görünen olayları haber verme yeteneği popüler çizgi filmin izleyicilerini sıklıkla hayrete düşürüyor.