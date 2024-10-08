Simpsonlar'ın ürkütücü öngörüleri: Dizi yapımcısı geleceği önceden bilmenin sırrını açıkladı

Ünlü sitcom çizgi dizisi Simpsonlar (The Simpsons) önemli olayları "öngörmesi" nedeniyle büyük bir şöhrete kavuştu. Uzun süredir yayınlanan çizgi filmin, Trump'ın başkanlığı ve akıllı saat de dahil olmak üzere modern tarihin en önemli olaylarından bazılarını tuhaf bir şekilde tahmin ettiği iddia ediliyor. Dizinin baş yapımcısı Matt Selman Simpsonlar'ın kehanetlerin arkasındaki gerçeği açıkladı.

Simpsonlar'ın ürkütücü öngörüleri: Dizi yapımcısı geleceği önceden bilmenin sırrını açıkladı - 1

Yıllardır izleyicileri şaşırtan "Simpsonlar" (The Simpsons),  gelecekteki birçok olayı, gerçekleşmeden çok önce tuhaf bir şekilde tahmin etmesiyle dikkat çekiyor. Donald Trump'ın başkanlığı ve 2020'deki katil eşek arısı istilası gibi öngörülemez görünen olayları haber verme yeteneği popüler çizgi filmin izleyicilerini sıklıkla hayrete düşürüyor.

N-LIFE HABERLERİ

Simpsonlar'ın ürkütücü öngörüleri: Dizi yapımcısı geleceği önceden bilmenin sırrını açıkladı - 2

Dizinin baş yapımcısı Matt Selman, bu tahminlerin arkasındaki sırrın o kadar sihirli olmadığını belirtti. 

Simpsonlar'ın ürkütücü öngörüleri: Dizi yapımcısı geleceği önceden bilmenin sırrını açıkladı - 3

"TAHMİN ETMEMEK İMKANSIZ"

Yapımcı People dergisine verdiği yeni röportajda  "Her zaman verdiğim ve kimsenin hoşuna gitmeyen donuk cevap, eğer tarih ve matematik çalışırsanız, bazı şeyleri tahmin etmememizin gerçekten imkansız olacağını görürsünüz" dedi.

Simpsonlar'ın ürkütücü öngörüleri: Dizi yapımcısı geleceği önceden bilmenin sırrını açıkladı - 4

"YETERİNCE ŞEY SÖYLEMEK YETERLİ"

Selman, yeterince çok şey söylendiğinde, bunların bir kısmının gerçeklikle örtüşeceğini ve bunun matematiksel bir unsur olduğunu ifade etti.

Simpsonlar'ın ürkütücü öngörüleri: Dizi yapımcısı geleceği önceden bilmenin sırrını açıkladı - 5

Selman, "Eğer insanlığın geçmişteki aptallıklarını incelemeye dayalı bir dizi yaparsanız, gelecekteki aptallıklarını da tahmin edebilirsiniz," diyerek bunun üzerine düşünmediklerini belirtti. 

Simpsonlar'ın ürkütücü öngörüleri: Dizi yapımcısı geleceği önceden bilmenin sırrını açıkladı - 6

Ancak, hayranların internette sahte görseller paylaşarak tahminler yaptığını görmekten rahatsız olduğunu belirtti.

Simpsonlar'ın ürkütücü öngörüleri: Dizi yapımcısı geleceği önceden bilmenin sırrını açıkladı - 7

SAHTE GÖRSELLER İÇ KARARTICI

"Tahminler sadece gerçek korkunç olayları öngördüğünde daha güzeldi, insanların bizim korkunç olayları öngördüğümüzü iddia ettiğinde değil" diyen Selman, "insanların büyünün gerçek olmasını o kadar çok istemesinin" ve dizinin hiç yer vermediği sahte senaryoların görüntülerini yayımlamaya başlamasının "çok iç karartıcı ve moral bozucu olduğunu" sözlerine ekledi.

Simpsonlar'ın ürkütücü öngörüleri: Dizi yapımcısı geleceği önceden bilmenin sırrını açıkladı - 8

Şu anda 36. sezonunda olan "Simpsonlar," 1989'dan beri yayında. Matt Groening'in yarattığı bu animasyon sitcom, Simpson ailesinin günlük yaşamını ve tipik bir Amerikan kasabasındaki maceralarını konu alıyor.

Simpsonlar'ın ürkütücü öngörüleri: Dizi yapımcısı geleceği önceden bilmenin sırrını açıkladı - 9

Bu yıl Channel 4, Trump'a yönelik bir suikast girişimini hatırlatan 1996 tarihli "Lisa the Iconoclast" bölümünün yeniden yayımlanmasını iptal etti.

Bu bölümde, Lisa Simpson'ı hedef alan bir kolluk görevlisi, Trump'ın bir gün önceki kampanya mitingine ürkütücü bir şekilde benziyordu. 

Simpsonlar'ın ürkütücü öngörüleri: Dizi yapımcısı geleceği önceden bilmenin sırrını açıkladı - 10

"Simpsonlar," geçmişteki olayları mizahi bir dille ele alarak, gelecekteki olaylara dair öngörülerde bulunmaya devam ediyor ve bu, dizinin kültürel bir fenomen haline gelmesini sağlıyor.

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