Simpsonlar'ın yıldızı Hank Azaria'dan final tarihi açıklaması

"BİZ İYİ GİDİYOR GİBİ GÖRÜNÜYORUZ"

Seslendirme sanatçısı sözlerine, "Son 10-15 yılda televizyon yayınlarının iyi iş yapmasının ne anlama geldiğine dair standartlar çok değişti. Ama mevcut standartlar ne olursa olsun, biz iyi gidiyor gibi görünüyoruz. Çalışanlar bunu yapmaktan hâlâ keyif alıyor. Diziyi istiyorlar gibi görünüyor. Bu yüzden devam edeceğimizi düşünüyorum" diye devam etti.