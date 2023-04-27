Simpsonlar'ın yıldızı Hank Azaria'dan final tarihi açıklaması

1989'da başlayan ve ABD'de 34. sezonuyla ekrana gelen "The Simpsons" geleceği doğru tahmin ettiği kehanetleriyle biliniyor.
Dünya çapında sadık bir hayran kitlesine sahip olan "The Simpsons" şimdiden 35. ve 36. sezon için onay aldı.
Dizide "Moe", "Polis Şefi Wiggum" ve "Comic Book Guy" gibi bir dizi karakteri seslendiren Hank Azaria, People dergisine konuştu.
Azaria, dizinin sonuyla ilgili bir soruya "Bunu ben de merak ediyorum. Biliyorsunuz, 35. ve 36. sezonları yapıyoruz. Muhtemelen 40'a kadar süreceğini tahmin ediyorum. İyi gidiyor gibi görünüyor" diye yanıt verdi.
Seslendirme sanatçısı sözlerine, "Son 10-15 yılda televizyon yayınlarının iyi iş yapmasının ne anlama geldiğine dair standartlar çok değişti. Ama mevcut standartlar ne olursa olsun, biz iyi gidiyor gibi görünüyoruz. Çalışanlar bunu yapmaktan hâlâ keyif alıyor. Diziyi istiyorlar gibi görünüyor. Bu yüzden devam edeceğimizi düşünüyorum" diye devam etti.
Azaria, "Sesler pek yaşlanmaz. Yani bunu yapmaya devam edebiliriz. Animasyon da yaşlanmıyor. Animasyon daha iyi ve daha hızlı hale geliyor" ifadelerini kullandı.
ABD'nin en uzun soluklu dizisi The Simpsons; Homer, Marge, Bart, Lisa ve Maggie karakterlerinden oluşan orta sınıf bir Amerikan ailesinin parodisini sunuyor.