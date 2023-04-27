Simpsonlar'ın yıldızı Hank Azaria'dan final tarihi açıklaması

Kehanetleriyle sık sık gündem olan Simpsonlar'ın (The Simpsons) yıldızı Hank Azaria, şimdilerde 34. sezonuyla izleyici karşısına çıkan çizgi dizinin ne zaman bitebileceği hakkında konuştu.

Simpsonlar'ın yıldızı Hank Azaria'dan final tarihi açıklaması - 1

1989'da başlayan ve ABD'de 34. sezonuyla ekrana gelen "The Simpsons" geleceği doğru tahmin ettiği kehanetleriyle biliniyor.

N-LIFE HABERLERİ

Simpsonlar'ın yıldızı Hank Azaria'dan final tarihi açıklaması - 2

Dünya çapında sadık bir hayran kitlesine sahip olan "The Simpsons" şimdiden  35. ve 36. sezon için onay aldı.

Simpsonlar'ın yıldızı Hank Azaria'dan final tarihi açıklaması - 3

Dizide "Moe", "Polis Şefi Wiggum" ve "Comic Book Guy" gibi bir dizi karakteri seslendiren Hank Azaria, People dergisine konuştu.

Simpsonlar'ın yıldızı Hank Azaria'dan final tarihi açıklaması - 4

"MUHTEMELEN 40'A KADAR SÜRECEK"

Azaria, dizinin sonuyla ilgili bir soruya "Bunu ben de merak ediyorum. Biliyorsunuz, 35. ve 36. sezonları yapıyoruz. Muhtemelen 40'a kadar süreceğini tahmin ediyorum. İyi gidiyor gibi görünüyor" diye yanıt verdi.

Simpsonlar'ın yıldızı Hank Azaria'dan final tarihi açıklaması - 5

"BİZ İYİ GİDİYOR GİBİ GÖRÜNÜYORUZ"

Seslendirme sanatçısı sözlerine, "Son 10-15 yılda televizyon yayınlarının iyi iş yapmasının ne anlama geldiğine dair standartlar çok değişti. Ama mevcut standartlar ne olursa olsun, biz iyi gidiyor gibi görünüyoruz. Çalışanlar bunu yapmaktan hâlâ keyif alıyor. Diziyi istiyorlar gibi görünüyor. Bu yüzden devam edeceğimizi düşünüyorum" diye devam etti.

Simpsonlar'ın yıldızı Hank Azaria'dan final tarihi açıklaması - 6

"SESLER PEK YAŞLANMAZ"

Azaria, "Sesler pek yaşlanmaz. Yani bunu yapmaya devam edebiliriz. Animasyon da yaşlanmıyor. Animasyon daha iyi ve daha hızlı hale geliyor" ifadelerini kullandı.

Simpsonlar'ın yıldızı Hank Azaria'dan final tarihi açıklaması - 7

ABD'nin en uzun soluklu dizisi The Simpsons; Homer, Marge, Bart, Lisa ve Maggie karakterlerinden oluşan orta sınıf bir Amerikan ailesinin parodisini sunuyor.

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