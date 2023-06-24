Simpsonslar'ın yazarından "Denizaltı felaketini de bildiler" diyenlere yanıt
ABD'nin en uzun soluklu dizisi Simpsonlar büyük olayları gerçekleşmeden yıllar önce tahmin etmekle ünlendi. Daha önce birçok olayı bilen dizinin son olarak Titanik enkazına turist götürürken kaybolan denizaltını bildiği öne sürüldü. O bölümün yazarı Mike Reiss ise iddialara yanıt verdi.
1912 yılında buz dağına çarparak batan Titanik gemisinin enkazına dalış yapan 5 kişi, Titan denizaltısının "katastrofik" şekilde patlaması sonucu hayatını kaybetti.