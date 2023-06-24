Simpsonslar'ın yazarından "Denizaltı felaketini de bildiler" diyenlere yanıt

ABD'nin en uzun soluklu dizisi Simpsonlar büyük olayları gerçekleşmeden yıllar önce tahmin etmekle ünlendi. Daha önce birçok olayı bilen dizinin son olarak Titanik enkazına turist götürürken kaybolan denizaltını bildiği öne sürüldü. O bölümün yazarı Mike Reiss ise iddialara yanıt verdi.

Simpsonslar'ın yazarından "Denizaltı felaketini de bildiler" diyenlere yanıt - 1

1912 yılında buz dağına çarparak batan Titanik gemisinin enkazına dalış yapan 5 kişi, Titan denizaltısının "katastrofik" şekilde patlaması sonucu hayatını kaybetti.

N-LIFE HABERLERİ

Simpsonslar'ın yazarından "Denizaltı felaketini de bildiler" diyenlere yanıt - 2

BEŞ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Titan'da bulunan beş kişi arasında 58 yaşındaki İngiliz milyarder ve kaşif Hamish Harding; her ikisi de İngiliz vatandaşı olan Pakistan doğumlu iş insanı 48 yaşındaki Şehzade Davud ve 19 yaşındaki oğlu Süleymen Davut; enkazı onlarca kez ziyaret etmiş olan Fransız okyanus bilimci ve Titanik uzmanı 77 yaşındaki Paul-Henri Nargeolet ve OceanGate'in Amerikalı kurucusu ve CEO'su Stockton Rush bulunuyordu.

Simpsonslar'ın yazarından "Denizaltı felaketini de bildiler" diyenlere yanıt - 3

SİMPSONLAR BİLDİ Mİ?

Yaşananlar dünya gündemine düşerken akıllara The Simpsons (Simpsonlar) bölümünü getirdi.

Bazı Simpsons hayranları, 2006'da yayınlanan bir bölümde kayıp Titan olayına ürkütücü derecede benzer bir hikayeyi hatırladılar.

Simpsonslar'ın yazarından "Denizaltı felaketini de bildiler" diyenlere yanıt - 4

Söz konusu bölümde; aile reisi Homer Simpson, biyolojik babası Mason Fairbanks olduğuna inandığı bir adam tarafından bir maceraya atılıyor. Fairbanks, Homer'ı gemisine çıkarır ve ona batık geminin kayıp zümrüt hazinesi olan "Piso Mojado" dan bahseder. Mason ve Homer sonunda hazineyi bulmak için bireysel denizaltılarla okyanusun derinliklerine gitmeye karar verdiler. Ancak ikili ayrılınca ortalık karışır.

Simpsonslar'ın yazarından "Denizaltı felaketini de bildiler" diyenlere yanıt - 5

Homer bir mercanın içinde sıkışıp kalır ve damarındaki oksijen azaldıkça bilincini kaybetmeye başlar. Simpsons'ın babası sonunda üç gün sonra bir hastanede uyanır ve çetin sınavdan sağ kurtulur.

Simpsonslar'ın yazarından "Denizaltı felaketini de bildiler" diyenlere yanıt - 6

"GELECEĞİ TAHMİN ETMEDİK"

Simpsonlar'ın yine bir olayı bildiği iddia edilirken bahsedilen bölümün yazarı Mike Reiss'tan iddialara yanıt geldi.

"Bu benim bölümüm. Ama ben bile unutmuşum" diyen Reiss, sözlerine "O bölümü yaptık çünkü Denizde İsyan (Crimson Tide) yeni çıkmıştı. Geleceği tahmin etmedik, sadece o filmden yola çıkarak yaptık ve 20 yıl sonra böyle bir şey oldu" diye devam etti.

DAHA FAZLA GÖSTER