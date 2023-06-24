Simpsonslar'ın yazarından "Denizaltı felaketini de bildiler" diyenlere yanıt

"GELECEĞİ TAHMİN ETMEDİK"

Simpsonlar'ın yine bir olayı bildiği iddia edilirken bahsedilen bölümün yazarı Mike Reiss'tan iddialara yanıt geldi.



"Bu benim bölümüm. Ama ben bile unutmuşum" diyen Reiss, sözlerine "O bölümü yaptık çünkü Denizde İsyan (Crimson Tide) yeni çıkmıştı. Geleceği tahmin etmedik, sadece o filmden yola çıkarak yaptık ve 20 yıl sonra böyle bir şey oldu" diye devam etti.