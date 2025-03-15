Şinasi Yurtsever'e veda: Son yolculuğuna uğurlanıyor

Oyuncu Şinasi Yurtsever, 51 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir mide kanseriyle mücadele ettiği öğrenilen ünlü isim, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Yurtsever için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

Şinasi Yurtsever'e veda: Son yolculuğuna uğurlanıyor - 1

Üçlü Pürüz, İyi Bir Aile Değiliz, İşler Güçler ve Kardeş Payı gibi yapımlarda rol alan Şinasi Yurtsever, 13 Mart tarihinde hayatını kaybetti. 51 yaşındaki ünlü oyuncunun, mide kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıktı.

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Şinasi Yurtsever'e veda: Son yolculuğuna uğurlanıyor - 2

Bugün son yolculuğuna uğurlanacak olan Şinasi Yurtsever için ilk veda Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Şinasi Yurtsever'e veda: Son yolculuğuna uğurlanıyor - 3

Kardeş Payı’nda canlandırdığı Hilmi karakteriyle hafızalara kazınan sanatçının cenazesi, tören için buraya getirilecek.

Şinasi Yurtsever'e veda: Son yolculuğuna uğurlanıyor - 4

Şinasi Yurtsever'in ailesi, dostları ve sevenlerinin katılacağı anma töreni saat 11.00 itibariyle Atatürk Kültür Merkezi'nde başlayacak.

Şinasi Yurtsever'e veda: Son yolculuğuna uğurlanıyor - 5

ŞİNASİ YURTSEVER KİMDİR?

Şinasi Yurtsever, 16 Temmuz 1973 tarihinde Erzincan’da dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Bölümü’nden mezun olan oyuncu, 1997 ile 2000 yılları arasında yayınlanan Küçük İbo dizisinde Selçuk karakteriyle tanındı. Ardından Yılan Hikâyesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Bir Bulut Olsam ve Aşk ve Ceza gibi birçok televizyon dizisinde rol aldı.

2003 yapımı Yazı Tura filminde Basri karakteriyle ilk sinema tecrübesini yaşadı. Ardından Hayatımın Kadınısın, Hokkabaz ve Küçük Kıyamet adlı sinema filmlerinde rol aldı.

2011 yılında Çalgı Çengi filminde nakliyatçı rolünü canlandırdı. 2012 yılında başlayan İşler Güçler dizisinde yapımcı Hakkı karakteriyle ün kazandı. 2013 yapımı Düğün Dernek filminde Yılmaz karakterini canlandırdı. 2014 yılında başlayan Kardeş Payı dizisinde ise Hilmi karakterini canlandırdı ve Düğün Dernek 2 filminde de rol aldı.

2016 yılında Ferihan Kaya ile evlenen Yurtsever, son olarak Hücreler adlı tiyatro oyununda rol aldı.

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