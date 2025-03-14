Şinasi Yurtsever'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu
Üçlü Pürüz, İyi Bir Aile Değiliz, İşler Güçler ve Kardeş Payı gibi yapımlarda rol alan Şinasi Yurtsever mide kanseri nedeniyle 51 yaşındaki hayatını kaybetti. Yurtsever'in vefatının ardından ünlü isimler art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlü isimlerin Şinasi Yurtsever paylaşımları...
Ünlü oyuncu Şinasi Yurtever yaşamını yitirdi. 51 yaşındaki oyuncu mide kanseriyle olan savaşını kaybetti. Uzun süredir dizi ve film sektöründe birçok farklı yapımda rol alan Şinasi Yurtsever mide kanseriyle mücadele ediyordu.
Oyuncu Yabancı Damat, Yılan Hikayesi, Avrupa Yakası, Bir Bulut Olsam, Aşk ve Ceza, İşler, Güçler ve Kardeş Payı gibi birçok yapımda rol almıştı.
Ünlü isimler, Şinasi Yurtsever'in vefat haberinin ardından art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlü isimlerin paylaşımları...