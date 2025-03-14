Şinasi Yurtsever'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu

Üçlü Pürüz, İyi Bir Aile Değiliz, İşler Güçler ve Kardeş Payı gibi yapımlarda rol alan Şinasi Yurtsever mide kanseri nedeniyle 51 yaşındaki hayatını kaybetti. Yurtsever'in vefatının ardından ünlü isimler art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlü isimlerin Şinasi Yurtsever paylaşımları...

Şinasi Yurtsever'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 1

Ünlü oyuncu Şinasi Yurtever yaşamını yitirdi. 51 yaşındaki oyuncu mide kanseriyle olan savaşını kaybetti. Uzun süredir dizi ve film sektöründe birçok farklı yapımda rol alan Şinasi Yurtsever mide kanseriyle mücadele ediyordu.

Oyuncu Yabancı Damat, Yılan Hikayesi, Avrupa Yakası, Bir Bulut Olsam, Aşk ve Ceza, İşler, Güçler ve Kardeş Payı gibi birçok yapımda rol almıştı.

Ünlü isimler, Şinasi Yurtsever'in vefat haberinin ardından art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlü isimlerin paylaşımları...

N-LIFE HABERLERİ

Şinasi Yurtsever'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 2

ŞEBNEM SÖNMEZ

"Ah canım Şino'm. Çok üzgünüm, tarif edemeyeceğim kadar. Seni çok sevdim, hep seveceğim canım kardeşim."

Şinasi Yurtsever'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 3

YILMAZ ERDOĞAN

"Başımız sağ olsun."

CEM YILMAZ

"Sevgili kardeşim Şinasi mekanın cennet olsun. Sevenlerine,tüm dostlarına sabır diliyorum. Allah rahmet eylesin. Tertemiz çalışkan bir meslektaşımızdı. Başımız sağolsun."

Şinasi Yurtsever'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 4

İLKER AKSUM

"Hayattaki en yakın dostlarımdan birini kaybettim. Çok zor. Allah rahmet eylesin."

Şinasi Yurtsever'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 5

ATA DEMİRER

"Ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin. Genç ölüm çok üzücü. Nur içinde yat kardeşim."

Şinasi Yurtsever'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 6

BÜŞRA PEKİN

 "İnanmak istemedim, doğruymuş. Çok üzgünüm Şinasi'm. Yetenekli, güzel kalpli oyun arkadaşım."

Şinasi Yurtsever'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 7

SONGÜL ÖDEN
"Çok üzgünüm... Cennet olsun gittiğin yer."
Şinasi Yurtsever'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 8

İBRAHİM BÜYÜKAK

"Canım Şinasi Ağabeyim... Çok üzgünüm. Hepimizin başı sağ olsun..."

Şinasi Yurtsever'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 9

DOĞA RUTKAY KAMAL

"Güzel insan, nurlar içinde yat."

Şinasi Yurtsever'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 10

BURAK KUT

"Şinasi Yurtsever'in ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Ah be kardeşim... Geçen yaz ne hoş sohbet etmiştik. Mekânın cennet olsun."

Şinasi Yurtsever'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 11

SİNEM ÜNSAL
"Canım ağabeyim..."
Şinasi Yurtsever'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - 12

ŞİNASİ YURTSEVER KİMDİR?

1997 ile 2000 yılları arasında yayınlanan Küçük İbo dizisinde Selçuk karakteriyle tanındı. Ardından Yılan Hikâyesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Bir Bulut Olsam ve Aşk ve Ceza gibi birçok televizyon dizisinde rol aldı.

2003 yapımı Yazı Tura filminde Basri karakteriyle ilk sinema tecrübesini yaşadı. Ardından Hayatımın Kadınısın, Hokkabaz ve Küçük Kıyamet adlı sinema filmlerinde rol aldı. 2011 yılında Çalgı Çengi filminde nakliyatçı rolünü canlandırdı. 2012 yılında başlayan İşler Güçler dizisinde yapımcı Hakkı karakteriyle ün kazandı. 2013 yapımı Düğün Dernek filminde Yılmaz karakterini canlandırdı. 2014 yılında başlayan Kardeş Payı dizisinde ise Hilmi karakterini canlandırdı ve Düğün Dernek 2 filminde de rol almıştır.

Şinasi Yurtsever, 13 Mart 2025’te hayatını kaybetti.

DAHA FAZLA GÖSTER