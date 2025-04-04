Sinema rehberi: Hangi film vizyona girecek? (4 Nisan 2025)
Bu hafta farklı türde birçok film sinema salonlarında seyirciyle buluşacak.
BİR MINECRAFT FİLMİ
Aile filmi olarak vizyona girecek haftanın filmlerinden ünlü video oyun uyarlaması Bir Minecraft Filmi (A Minecraft Movie), gizemli bir geçitten aniden Overworld'e çekilen bir grup uyumsuzun bu diyarda yaşadıklarını konu ediniyor.
Bambaşka karaktere sahip olan bir grup arkadaş neredeyse sınırsız hayal gücünün hakim olduğu garip, kübik bir ülke olan Overworld’dedir. Eve geri dönüş yolunu bulmak için bu alışılmadık dünyaya hakim olmaları ve kendilerini zombiler ve yaban domuzları gibi tehditlere karşı savunmaları gerekir.