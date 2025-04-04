Sinema rehberi: Hangi film vizyona girecek? (4 Nisan 2025)

BATAKLIK

Bataklık (The Bayou), Louisiana Bayou'da korkunç bir yırtıcı tarafından kovalanan bir grup arkadaşın hikayesini konu ediniyor. Ölen ablasının küllerini götürmek için yola çıkan Kyle, talihsiz bir kazanın kurbanı olur. Kyle’ın bindiği uçak, Louisiana'nın ünlü Bayou bataklığında ıssız bir noktaya düşer.

Yolcular başlarına gelen bu olayın yaşayabilecekleri en büyük felaket olduğunu düşünürler. Ancak Amerikan timsahlarının atası olan, doğal yaşam alanlarına mükemmel uyum sağlayan bir sürü peşlerine düştüğün kendilerini daha büyük bir felaketin içinde bulurlar.