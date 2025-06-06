Sinema rehberi: Hangi filmler vizyona girdi?

BALLERINA

Len Wiseman tarafından yönetilen ve Shay Hatten tarafından yazılan gerilim ve aksiyon türündeki Ballerina, balerin ve suikastçı olan Rooney'in ailesini öldürenlerden intikam almasını konu ediniyor.

John Wick evreninde geçen filmde, Rusya'daki bir balerin-suikastçı yetiştirme okulunda büyümüş, ölümcül bir katil olan Rooney, ailesinin intikamını almak için yeniden silahlara sarılır. Bu yolculukta, John Wick ve Charon gibi karakterlerle kesişen bir yol izler…