Sinema rehberi: Hangi filmler vizyona girdi? (10 Ekim 2025)

Bu hafta 10 film vizyona giriyor. Haftanın dikkat çeken yapımları arasında Ferzan Özpetek imzalı "Elmaslar" ve Jared Leto'nun başrolde olduğu "Tron: Ares" yer alıyor.

TRON: ARES

Jared Leto, Sarah Desjardins ve Greta Lee'nin rol aldığı "Tron: Ares", dijital evrenden gerçek dünyaya gönderilen ileri seviye bir program olan Ares'in tehlikeli görevini ve insanlığın yapay zeka ile ilk karşılaşmasını konu alıyor.

Joachim Ronning'in yönettiği film, hem görsel efektleri hem de sürükleyici hikayesiyle bilim kurgu ve macera tutkunlarının ilgisini çekmeyi hedefliyor.

ELMASLAR

Ferzan Özpetek'in yönettiği "Elmaslar", 1970'li yılların Roma'sında bir terzi atölyesinde çalışan kadınların hayatlarına ve aralarındaki güçlü bağa odaklanıyor. Film, kadınların dayanışmasını ve kardeşlik duygusunu ön plana çıkararak izleyiciye duygusal bir hikaye sunuyor.

THE CUT: SON RAUNT

Sean Ellis'in yönettiği "The Cut: Son Raunt", kariyerinin son fırsatını yakalayan bir boksörün, aşırı kilo verme süreciyle birlikte yaşadığı fiziksel ve ruhsal çöküşü ile kazanma hırsını anlatıyor. Filmin başrollerini Orlando Bloom, John Turturro ve Caitriona Balfe paylaştı.

BİLDİĞİN GİBİ DEĞİL

Vuslat Saraçoğlu'nun yönettiği "Bildiğin Gibi Değil", babalarının gizemli ölümü üzerine Tokat'ta bir araya gelen üç kardeşin hikayesini konu ediniyor. Film, kardeşler arasındaki karmaşık ilişkileri, geçmişle yüzleşmelerini ve aile bağlarının girift yapısını gözler önüne seriyor.

CEVŞEN

Yerli korku filmi "Cevşen", şehir hayatından uzaklaşarak yeni bir eve taşınan bir çiftin yaşadığı paranormal olayları işliyor.

Anastasiya Düz'ün yönettiği filmde Özgür Balakar, Nur Erkoç ve Dora Yılmaz rol aldı.

GAZAP 2

Onur Aldoğan'ın yönettiği "Gazap 2", barmenlik yaparak geçimini sağlayan Kaan'ın, babasının karanlık geçmişiyle yüzleşmesini konu alıyor. Babasının geçmişte bulduğu bir gömünün peşine düşen Kaan, altınları çalınan cinlerin musallatına uğrar ve bu durum kendisiyle birlikte çevresindekileri de tehlikeye atar.

GÜZEL BİR RÜYA

"Güzel Bir Rüya", küçük bir kasabada yaşayan ve bir film yıldızına aşık olan iki çocuğun, ona ulaşmak için Samsun'dan İstanbul'a uzanan macera dolu yolculuğunu anlatıyor.

Hayallerinin peşinden giden çocukların serüvenini izleyiciye aktaran yapımda, Meryem Uzerli, Yiğit Nayır ve Mert Nayır oynadı.

