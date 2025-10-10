Sinema rehberi: Hangi filmler vizyona girdi? (10 Ekim 2025)

TRON: ARES

Jared Leto, Sarah Desjardins ve Greta Lee'nin rol aldığı "Tron: Ares", dijital evrenden gerçek dünyaya gönderilen ileri seviye bir program olan Ares'in tehlikeli görevini ve insanlığın yapay zeka ile ilk karşılaşmasını konu alıyor.

Joachim Ronning'in yönettiği film, hem görsel efektleri hem de sürükleyici hikayesiyle bilim kurgu ve macera tutkunlarının ilgisini çekmeyi hedefliyor.