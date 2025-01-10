Sinema rehberi: Hangi filmler vizyona girdi? (10 Ocak 2025)

KARANTİNA

Ahmet Topuz yönetmenliğinde vizyona girecek olan yerli film Karantina, bir cinayet soruşturmasının ortasından birbirlerine aşık olan bir çiftin hikayesini konu ediniyor. Genç bir kız olan Zeynep, okulun ilk gününde kendisini salgın hastalıktan kaynaklanan bir karantinanın, bir cinayetin ve bir aşk üçgeninin içerisinde bulur. Salgın hastalığın etkisiyle yaşanan zorluklar, gençlerin içinde bulundukları duygusal karmaşayı daha da derinleştirir. Bu süreç, aşkın ve dostlukların sınanmasına neden olur.