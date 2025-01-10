Sinema rehberi: Hangi filmler vizyona girdi? (10 Ocak 2025)
Sinema salonlarında bu hafta birbirinden ilgi çekici yapım vizyona giriyor. İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof'un Cannes'da gösterilen filmi "Kutsal İncirin Tohumu", Murat Yıldırım, Erdal Özyağcılar ve Büşra Pekin gibi isimlerin rol aldığı "Şampiyonlar" ve Sevilen çift Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram’ın başrollerini paylaştığı serinin devam filmi "Kardeş Takımı 2" haftanın öne çıkan yapımları arasında yer alıyor.
KARANTİNA
Ahmet Topuz yönetmenliğinde vizyona girecek olan yerli film Karantina, bir cinayet soruşturmasının ortasından birbirlerine aşık olan bir çiftin hikayesini konu ediniyor. Genç bir kız olan Zeynep, okulun ilk gününde kendisini salgın hastalıktan kaynaklanan bir karantinanın, bir cinayetin ve bir aşk üçgeninin içerisinde bulur. Salgın hastalığın etkisiyle yaşanan zorluklar, gençlerin içinde bulundukları duygusal karmaşayı daha da derinleştirir. Bu süreç, aşkın ve dostlukların sınanmasına neden olur.