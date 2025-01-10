Sinema rehberi: Hangi filmler vizyona girdi? (10 Ocak 2025)

Sinema salonlarında bu hafta birbirinden ilgi çekici yapım vizyona giriyor. İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof'un Cannes'da gösterilen filmi "Kutsal İncirin Tohumu", Murat Yıldırım, Erdal Özyağcılar ve Büşra Pekin gibi isimlerin rol aldığı "Şampiyonlar" ve Sevilen çift Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram’ın başrollerini paylaştığı serinin devam filmi "Kardeş Takımı 2" haftanın öne çıkan yapımları arasında yer alıyor.

Sinema rehberi: Hangi filmler vizyona girdi? (10 Ocak 2025) - 1

KARANTİNA

Ahmet Topuz yönetmenliğinde vizyona girecek olan yerli film Karantina, bir cinayet soruşturmasının ortasından birbirlerine aşık olan bir çiftin hikayesini konu ediniyor. Genç bir kız olan Zeynep, okulun ilk gününde kendisini salgın hastalıktan kaynaklanan bir karantinanın, bir cinayetin ve bir aşk üçgeninin içerisinde bulur. Salgın hastalığın etkisiyle yaşanan zorluklar, gençlerin içinde bulundukları duygusal karmaşayı daha da derinleştirir. Bu süreç, aşkın ve dostlukların sınanmasına neden olur.

N-LIFE HABERLERİ

Sinema rehberi: Hangi filmler vizyona girdi? (10 Ocak 2025) - 2

KUTSAL İNCİRİN TOHUM

Senaristliğini ve yönetmenliğini Mohammad Rasoulof’un üstlendiği İran yapımı Kutsal İncirin Tohumu (The Seed of the Sacred Fig), Tahran'daki siyasi huzursuzluğun ortasında paranoyayla boğuşan bir hakimin yaşadıklarını konu ediniyor. Aile babası olan hakim Iman, Tahran'daki Devrim Mahkemesi'nde sorgu yargıcı olarak terfi ettirilir. Bu sırada genç bir kadının öldürülmesiyle ülke çapında bir protesto dalgası patlak verir. Iman, rejimin yanında yer almayı seçtiğinde ailesinin dengeleri bozulur. Kızları Rezvan ve Sana direnişin safındadır ve karısı çaresizce aileyi bir arada tutmaya çalışır. Silahının kaybolduğunu fark ettiğinde karısından ve kızından şüphelenen Iman, aile bağlarını iyice geren acımasız kurallar uygulamaya başlar

Sinema rehberi: Hangi filmler vizyona girdi? (10 Ocak 2025) - 3

ŞAMPİYONLAR

Murat Yıldırım, Erdal Özyağcılar ve Büşra Pekin’li oyuncu kadrosuyla sinemaseverleri kahkaha tufanına davet eden ŞamPİYONlar, yaz tatilinde ailesiyle birlikte dedesinin yanına gittiğinde satrançla tanışan Efe'nin hikayesini konu ediniyor. Ailece izlenecek filmler arasında yerini alacak filmin yönetmenliğini Mustafa Kotan, senaristliğini ise Arzu Yurtseven üstleniyor.

Sinema rehberi: Hangi filmler vizyona girdi? (10 Ocak 2025) - 4

KARDEŞ TAKIMI 2

Sevilen çift Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram’ın başrollerini paylaştığı serinin devam filmi Kardeş Takımı 2, anne ve babalarının zorlu eğitimlerini başarıyla tamamlayarak gerçek birer ajan olan dört kardeşin yeni macerasını anlatıyor. Ünlü bir meyve suyu markası Kardeş Takımı’na yardım için başvurur. Meyve suyu tarifi, hazırladığı gizli karışımla tüm çocukları kendi gibi mutsuz etmek isteyen bir kötü adamın eline geçmiştir. Bu kez anne, baba ve kardeşler yani tüm aile, bu zorlu görev için birlikte çalışmak zorundalardır.

Sinema rehberi: Hangi filmler vizyona girdi? (10 Ocak 2025) - 5

FİDAN

Leyla Smyrna Cabas, Ömer Asaf Bilgin, Alican Yücesoy gibi isimlerin rol aldığı film, Ayçıl Yeltan imzası taşıyor.

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