Sinema rehberi: Hangi filmler vizyona girdi? (16 Mayıs 2025)
Sinema salonlarında bu hafta komediden gerilime, korkudan animasyona birçok film vizyona girecek. Bu haftanın en dikkat çeken yapımları arasında Son Durak: Kan Bağı ve yerli komedi türündeki Sıcak Büfe yer alıyor.
AYAK TAKIMI
Jennifer Coolidge, Ed Harris ve Gabrielle Union'un başrollerini paylaştığı "Ayak Takımı", aksiyon ve komedi karışımı bir hikayeyi merkezine alıyor. Dito Montiel'in yönettiği, senaryosu John Pollono'ya ait olan film, geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan bir adamın zorlu hayat mücadelesini anlatıyor.