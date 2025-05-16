Sinema rehberi: Hangi filmler vizyona girdi? (16 Mayıs 2025)

HURRY UP TOMORROW

The Weeknd, Jenna Ortega, Barry Keoghan ve Olga Safari'nin rol aldığı "Hurry Up Tomorrow", gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

Trey Edward Shults'un senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği filmin konusu özetle şöyle:

"Uykusuzlukla mücadele eden müzisyen, gizemli bir yabancıyla tanışır. Bu beklenmedik karşılaşma, müzisyenin kendi varoluşunu sorguladığı, gerçeklik ve sanrılar arasında gidip geldiği bir labirente dönüşür. Yabancının fısıldadığı sırlar, müzisyenin geçmişiyle yüzleşmesine ve kendi kimliğinin derinliklerine inmesine neden olur. Ancak bu yolculuk, onu sadece bildiği gerçekleri değil, kendi aklının sınırlarını da sorgulamaya itecektir."