Sinema rehberi: Hangi filmler vizyona girdi? (18 Nisan 2025)

Sinema salonlarında bu hafta aksiyondan gerilime, komediden drama birçok film vizyona girecek. Christopher Nolan imzalı Tenet ve Luc Besson'un yönetmen koltuğunda oturduğu Leon yıllar sonra yeniden vizyona giriyor.

Sinema rehberi: Hangi filmler vizyona girdi? (18 Nisan 2025) - 1

GÜNAHKARLAR

Black Panther ve Creed filmleriyle tanınan ünlü yönetmen ve senarist Ryan Coogler imzalı Günahkarlar (Sinners), 1930'ların Louisiana'sında, Smoke ve ikiz kardeşinin başından geçenleri konu ediniyor.

Başrolünde Michael B. Jordan'ın iki ayrı karakteri, sorunlu geçmişlerini geride bırakmaya çalışan ikiz kardeşleri canlandırdığı korku filmi, yeni bir başlangıç yapmak için memleketlerine geri dönen ikiz kardeşlerin kendilerini takip eden karanlık ve uğursuz bir düşmanla mücadelesini gözler önüne seriyor.

N-LIFE HABERLERİ

Sinema rehberi: Hangi filmler vizyona girdi? (18 Nisan 2025) - 2

KARA TORBA OPERASYONU

Haftanın gerilim filmlerinden Kara Torba Operasyonu (Black Bag), ihanetle suçlanan bir ajanın hikayesini konu ediniyor. Efsanevi gizli ajanlar George Woodhouse ve eşi Kathryn, Kathryn'in aniden vatana ihanetle suçlanmasıyla kendilerini siyasi bir fırtınanın ortasında bulurlar. Hem eşine hem de ülkesine koşulsuz sadık olan George için bir iç çatışma başlar. İddiaların ardındaki gerçeği ortaya çıkarmaya çalışırken, sadakatinin gerçekte nerede olduğuna karar vermelidir: Sevdiği kadına mı yoksa hizmet etmeye yemin ettiği ülkeye mi?

Sinema rehberi: Hangi filmler vizyona girdi? (18 Nisan 2025) - 3

TENET

Bilim kurgu filmlerinin sevilen ismi Christopher Nolan imzalı Tenet, yeniden vizyona giriyor. Film, dünyayı büyük bir tehlikeden kurtarmak için savaşan bir kahramanın hikayesini konu ediniyor. Gerçek zamanın ötesinde bir yerde uluslararası bir casusluk görevini yerine getirmeye çalışan kahraman, dünyayı kurtarabilmek için savaşmak zorunda kalır.

Üçüncü Dünya Savaşı’ndan daha büyük bir tehlikeyi durdurmaya çalışan kahraman, casusun alacakaranlık dünyasında zorlu bir yolculuğa çıkar.

Sinema rehberi: Hangi filmler vizyona girdi? (18 Nisan 2025) - 4

RUM YETİMHANESİ

Haftanın yerli korku filmlerinden Rum Yetimhanesi, ailesiyle ilgili gerçekleri öğrenmeye çalışırken kendisini beklenmedik olayların içerisinde bulan bir kadının hikayesini konu ediniyor. Annesiyle uzun süredir görüşmeyen Nergis, hastaneden gelen telefonla annesinin vefat ettiğini öğrenir. Geçmişi ile ilgili gerçekleri öğrenmek için Büyükada’ya giden Nergis, annesinin adada bulunan Rum Yetimhanesi’nde öğretmenlik yaptığını ve varlığından haberdar olmadığı kardeşinin 10 yaşındayken kaybolduğu gerçeğiyle yüzleşir. Nergis, gerçekleri öğrenmeye çalışırken korkunç olaylarla yüzleşmek zorunda kalır.

Sinema rehberi: Hangi filmler vizyona girdi? (18 Nisan 2025) - 5

HAY HAK

Haftanın bir diğer animasyon filmi Hay Hak, köylerine geri dönen sakar ikili Hacivat ve Karagöz'ün hikayesini konu ediniyor. Sakar ikili Hacivat ve Karagöz, ortadan kayboldukları dört yılın ardından köylerine geri döner. Ancak köye gittiklerinde nüfustan bile silindiklerini fark ederler. Bu durum üzerine ikili, köylünün sevgisini geri kazanmak için herkese yardım etmeye çalışsalar da büyük bir kaosa sebep olurlar. Köylüleri birbirlerine düşüren Hacivat ve Karagöz, bu süreçte birlik ve dayanışmanın gerçek anlamını öğrenirler.

Sinema rehberi: Hangi filmler vizyona girdi? (18 Nisan 2025) - 6

BALDIZ

Hamdi Alkan yönetmenliğindeki haftanın komedi filmlerinden Baldız, başrollerini Oya Başar, Asuman Dabak ve Ayşegül Asar’ın üstlendiği usta oyuncu kadrosuyla vizyona giriyor. Film, bir yanda sevimli olduğu kadar kıskanç da olan bir abla, diğer yanda ise aşkı uğruna her şeyi yapmaya hazır olan bir kız kardeş ve ikisinin ortasında kalan çaresiz bir damatın arasında geçen eğlenceli komediye izleyicileri ortak ediyor.

Sinema rehberi: Hangi filmler vizyona girdi? (18 Nisan 2025) - 7

BÜYÜK MACERA 3

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Büyük Macera 3: Çılgın Dostlar (The Big Trip 3: Race Around the World), kapısına bırakılan yavru lamayı ailesine götürmek için macera dolu bir yolculuğa çıkan ayı Mic Mac ve arkadaşlarının hikayesini konu ediniyor. Yavru lamayı ailesiyle bir araya getirmek isteyen Mic Mic, en yakın dostları tavşan Oscar, panda, kurt ve leylek ile birlikte yola koyulur. Ancak bu seferki yolculukları, her zamankinden daha heyecanlı olacaktır.

Sinema rehberi: Hangi filmler vizyona girdi? (18 Nisan 2025) - 8

LEON: SEVGİNİN GÜCÜ

Luc Besson imzalı ünlü yapım yeniden vizyona giriyor. Filmde Jean Reno, Gary Oldman, Danny Aiello ve Natalie Portman gibi isimler rol alıyor.

Sinema rehberi: Hangi filmler vizyona girdi? (18 Nisan 2025) - 9

SAYKOTERAPİ

Tam adlı "Saykoterapi: Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Yazarın Sığ Hikayesi" olan film Tolga Karaçelik imzası taşıyor.

Türkiye-ABD ortak yapımı filmde Britt Lower ve Steve Buscemi başrollerde.

Sinema rehberi: Hangi filmler vizyona girdi? (18 Nisan 2025) - 10

KATİLİYLE KAHVALTI

Adem Kaya imzalı film, bir otelde işlenen cinayetin aydınlatılmasını konu alıyor.

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