Sinema rehberi: Hangi filmler vizyona girdi? (18 Nisan 2025)
Sinema salonlarında bu hafta aksiyondan gerilime, komediden drama birçok film vizyona girecek. Christopher Nolan imzalı Tenet ve Luc Besson'un yönetmen koltuğunda oturduğu Leon yıllar sonra yeniden vizyona giriyor.
GÜNAHKARLAR
Black Panther ve Creed filmleriyle tanınan ünlü yönetmen ve senarist Ryan Coogler imzalı Günahkarlar (Sinners), 1930'ların Louisiana'sında, Smoke ve ikiz kardeşinin başından geçenleri konu ediniyor.
Başrolünde Michael B. Jordan'ın iki ayrı karakteri, sorunlu geçmişlerini geride bırakmaya çalışan ikiz kardeşleri canlandırdığı korku filmi, yeni bir başlangıç yapmak için memleketlerine geri dönen ikiz kardeşlerin kendilerini takip eden karanlık ve uğursuz bir düşmanla mücadelesini gözler önüne seriyor.