Sinema rehberi: Hangi filmler vizyona girdi? (18 Nisan 2025)

TENET

Bilim kurgu filmlerinin sevilen ismi Christopher Nolan imzalı Tenet, yeniden vizyona giriyor. Film, dünyayı büyük bir tehlikeden kurtarmak için savaşan bir kahramanın hikayesini konu ediniyor. Gerçek zamanın ötesinde bir yerde uluslararası bir casusluk görevini yerine getirmeye çalışan kahraman, dünyayı kurtarabilmek için savaşmak zorunda kalır.

Üçüncü Dünya Savaşı’ndan daha büyük bir tehlikeyi durdurmaya çalışan kahraman, casusun alacakaranlık dünyasında zorlu bir yolculuğa çıkar.