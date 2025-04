Sinema rehberi: Hangi filmler vizyona girdi? (18 Nisan 2025)

BÜYÜK MACERA 3

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Büyük Macera 3: Çılgın Dostlar (The Big Trip 3: Race Around the World), kapısına bırakılan yavru lamayı ailesine götürmek için macera dolu bir yolculuğa çıkan ayı Mic Mac ve arkadaşlarının hikayesini konu ediniyor. Yavru lamayı ailesiyle bir araya getirmek isteyen Mic Mic, en yakın dostları tavşan Oscar, panda, kurt ve leylek ile birlikte yola koyulur. Ancak bu seferki yolculukları, her zamankinden daha heyecanlı olacaktır.