Sinema rehberi: Hangi filmler vizyona girdi? (2 Mayıs 2025)
Sinema salonlarında bu hafta aksiyondan gerilime, komediden drama birçok film vizyona girecek. Bu haftanın en dikkat çeken yapımları arasında Thunderbolts ve biyografi türündeki Kafka: Hayatımın Aşkı yer alıyor
THUNDERBOLTS
Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen ve Olga Kurylenko'nun başrollerini paylaştığı "Thunderbolts", bilim kurgu ve aksiyon meraklılarını sinema salonlarına çekmeye aday olacak
Alışılmışın dışında bir antikahraman ekibinin bir araya geldiği filmin yönetmen koltuğunda Jake Schreier oturuyor.
Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster ve John Walker karakterlerinden oluşan ekip üyeleri, geçmişlerinin en karanlık yönleriyle yüzleşmek zorunda kalacakları tehlikeli bir göreve çıkacak.