Sinema rehberi: Hangi filmler vizyona girdi? (31 Ocak 2025)
Sinema salonlarında bu hafta, aksiyondan komediye, korku ve gerilimden animasyona 8 film izleyiciyle buluşacak. Başrollerini Uğur Yücel ve Hülya Avşar'ın paylaştığı "Aşkın Dünkü Çocukları" ve Brady Corbet imzalı "The Brutalist" haftanın öne çıkan yapımları arasında yer alıyor.
AŞKIN DÜNKÜ ÇOCUKLARI
Levent Onan yönetmenliğinde vizyona girecek "Aşkın Dünkü Çocukları", 1970'li yıllardan bugüne ulaşan buruk bir aşk hikayesini dönemin toplumsal konularıyla harmanlayarak beyaz perdeye taşıyacak.
Film, çocukluk aşkı Isabel ile yıllar önce ayrı düşen, zamanla inatçı, aksi ve yalnız bir adama dönüşen Arif'in, hayatına giren Gürcü çocuk Nodiko'nun etkisiyle gelişen pozitif değişimine odaklanıyor.
Geniş oyuncu kadrosu ile dikkati çeken filmde Uğur Yücel, Mehmet Özgür, Hülya Avşar, Derya Baykal, Derya Alabora, Nehir Gökdemir, Jessica May, Atilla Şendil ve Meral Çetinkaya rol aldı.