Sinema rehberi: Hangi filmler vizyona girecek? (17 Ocak 2025)

ASLAN HÜRKUŞ 4: HÜRJET OYUNDA

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek haftanın diğer animasyon filmi Aslan Hürkuş 4: Hürjet Oyunda, bir kaza sonucu açılan portalla kendilerini Minigen adlı bir gezegende bulan Aslan ve arkadaşları ile onları bulmak için bir maceraya atılan Hürkuş ve Hürjet'in hikâyesini anlatıyor. Aslan ve arkadaşlarını geri getirmek isteyen Hürkuş ve Hürjet, bilim insanı Fikret’e yeni bir portal açtırır. Kendilerini Minigen gezegeninin farklı yerlerinde bulan hava araçları ve çocuklar, birbirlerine ulaşabilmek için önlerine çıkan etaplardan geçmelidir.