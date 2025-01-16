Sinema rehberi: Hangi filmler vizyona girecek? (17 Ocak 2025)
Birbirinden dikkat çekici yapımlar yarın vizyona giriyor. Şafak Sezer'in senaryosunu kaleme alıp başrolünü üstlendiği "Kutsal Damacana 5: Zombi", Jim Carrey'nin yeniden Doctor Eggman olarak seyirci karşısına çıktığı "Kirpi Sonic 3" ve yıllar sonra yeniden vizyona giren David Fincher imzalı "Yedi" haftanın öne çıkan yapımları arasında yer alıyor.
KİRPİ SONİC 3
Haftanın animasyon filmlerinden Kirpi Sonic 3 (Sonic The Hedgehog 3), insan biçiminde bir kirpi olan Sonic'in maceralarını konu ediniyor. Sonic, Knuckles ve Tails, daha önce karşılaştıkları hiçbir şeye benzemeyen güçlere sahip gizemli güçlü yeni bir düşman olan Shadow'a karşı yeniden bir araya geliyor. Yetenekleri her yönden geride kalan Sonic Takımı, Shadow'u durdurmak ve gezegeni korumak umuduyla beklenmedik bir ittifak aramalıdır.