Sinema rehberi: Hangi filmler vizyona girecek? (17 Ocak 2025)

AYDINLIK HAYALLERİMİZ

Senaristliğini ve yönetmenliğini Payal Kapadia’nın üstlendiği Aydınlık Hayallerimiz (All We Imagine as Light), Mumbai'de yaşayan ve ilişkilerinde sorunlar yaşayan iki hemşirenin hikayesini konu ediniyor. Ayrı yaşadığı kocasından beklenmedik bir hediye alan Prabha'nın rutini bozulur. Prabha ve ev arkadaşı Anı’nun bir sahil kasabasına yaptıkları bir gezi, arzularının tezahür etmesi için bir alan bulmalarına olanak tanır.