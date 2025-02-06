Sinema rehberi: Hangi filmler vizyona girecek? (7 Şubat 2025)
Sinema salonlarında bu hafta, aksiyondan komediye, korku ve gerilimden birçok film izleyiciyle buluşacak. Haftanın öne çıkan yapımları arasında Oscar'a aday gösterilen Konsey, Bob Dylan: Tam Bir Bilinmez ve Yönetmen koltuğunda Uğur Bayraktar'ın oturduğu Dayı: Bir Adamın Hikayesi yer alıyor.
DAYI: BİR ADAMIN HİKAYESİ 2
Yönetmen koltuğunda Uğur Bayraktar'ın oturduğu Dayı: Bir Adamın Hikayesi 2 filminin oyuncu kadrosunda Ufuk Bayraktar, Yıldıray Şahinler, Cem Özer, Reha Özcan, Kadir Toprak gibi isimler yer alıyor. Sevilen bir kabadayının yükseliş hikâyesini anlatan ve 476 bin 644 seyirci tarafından izlenen Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi serisinin devam filmi, dayı karakterine odaklanarak aksiyon dolu sahneleriyle izleyicilerin ilgisini çekiyor.