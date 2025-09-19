Sinema rehberi: Vizyona giren yapımlar (19 Eylül 2025)

BÜYÜK,CESUR VE GÜZEL BİR YOLCULUK

Oyuncu kadrosunda Margot Robbie, Colin Farrell, Kevin Kline ve Phoebe Waller-Bridge'in yer aldığı "Büyük, Cesur ve Güzel Bir Yolculuk" izleyici ile buluşacak.



Güney Kore asıllı ABD'li yönetmen Kogonada'nın imza attığı film, romantik bir zaman yolculuğu hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.



Senaryosunu Seth Reiss'in kaleme aldığı filmin konusu özetle şöyle:



"Sarah ve David, ortak bir arkadaşlarının düğününde tanışan iki yabancıdır. Ancak kendilerini bir anda, geçmişte yaşadıkları belirleyici anları yeniden yaşayacakları sıra dışı bir yolculuğun içinde bulurlar. Bu deneyim, onları hem kendileriyle hem de birbirleriyle yüzleşmeye zorlayacaktır."