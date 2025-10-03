Sinema rehberi: Vizyona giren yapımlar (3 Ekim 2025)

TEHLİKELİ HAYVANLAR

Korku ve gerilim türündeki "Tehlikeli Hayvanlar"ın yönetmenliğini Sean Byrne üstlendi. Filmin oyuncuları arasında Hassie Harrison, Jai Courtney ve Josh Heuston yer alıyor.



Filmin konusu özetle şöyle:



"Zeki ve özgür ruhlu sörfçü Zephyr, köpekbalıkları konusunda saplantılı bir seri katil tarafından kaçırılır ve esir tutulur. Katil, köpekbalıklarını beslemeye yönelik ritüelini gerçekleştirmeden önce Zephyr'in kaçış yolunu bulması gerekir."