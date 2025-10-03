Sinema rehberi: Vizyona giren yapımlar (3 Ekim 2025)
Bu hafta 8 film vizyona giriyor. Haftanın dikkat çeken yapımı ise Leonardo DiCaprio'nun başrolünde yer aldığı "Savaş Üstüne Savaş" oldu.
SAVAŞ ÜSTÜNE SAVAŞ
Paul Thomas Anderson'ın yönettiği "Savaş Üstüne Savaş" filminde, başrolleri Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro ve Sean Penn paylaşıyor.
Film, yıllar önce, kendi örgütlerini bitirmeye ant içmiş bir devlet görevlisinin, eski devrimci Bob'un kızının peşine düşmesini ve sonrasında Bob'un eski yoldaşlarıyla kızını kurtarmaya çalışmasını anlatıyor.