Sinema rehberi: Vizyona giren yapımlar (31 Ekim 2025)

ÇATIDA BİRİ VAR

Gerçek bir hikayeden uyarlanan "Çatıda Biri Var", soyduğu yerlere çatıdan girdiği için "Çatıdaki Adam" lakabını alan, kibar hırsız Jeffrey Manchester'ın hapisten kaçarak aylar boyunca bir oyuncak mağazasında saklanmasını ve bölgede yeni bir hayata başlamasını anlatıyor.



Channing Tatum, Kirsten Dunst, Peter Dinklage, Ben Mendelsohn, Juno Temple ve Emory Cohen'in başrollerini paylaştığı filmin yönetmenliğini Derek Cianfrance üstlendi.