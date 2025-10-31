Sinema rehberi: Vizyona giren yapımlar (31 Ekim 2025)
Bu hafta 8 film vizyona giriyor. Yorgos Lanthimos imzalı "Bugonia" ile gençlik filmi "Bağlantı Hatası" haftanın öne çıkan yapımları arasında yer alıyor.
BUGONIA
Yorgos Lanthimos'un yönettiği, Jesse Plemons, Emma Stone ve Alicia Silverstone'un başrollerini paylaştığı "Bugonia" bilim kurgu, gerilim ve komedi karışımı bir hikayeyi ele alıyor.
Will Tracy'nin senaryosunu kaleme aldığı filmde, komplo teorilerine saplantılı iki genç adamın, büyük bir şirketin güçlü CEO'sunu kaçırıp onu, dünyayı yok etmeye kararlı bir uzaylı olduğuna inanarak, durdurmak istemeleri anlatılıyor.