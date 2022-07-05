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Sinema salonları Minyon kılığında sinemaya girenlerin girişini yasaklandı

Haberler - ntv.com.tr | 05.07.2022 - 10:10 - Son Güncelleme : 05.07.2022 - 10:17

Animasyon dünyasının sevilen karakteri Minyonlar, TikTok'ta yeni bir trendin başlamasına sebep oldu. Filmin baş karakteri gibi giyinerek sinemaya giden gençler, paylaştıkları videolarla viral olurken sinema sahipleri, gençlerin sinemaya girişini yasakladı.

Sinema salonları Minyon kılığında sinemaya girenlerin girişini yasaklandı - 1

1 Temmuz'da vizyona giren Minyonlar: Guru’nun Yükselişi, TikTok'ta yeni bir trendin doğmasına sebep oldu.

Sinema salonları Minyon kılığında sinemaya girenlerin girişini yasaklandı - 2

KARAKTER GİBİ GİYİNDİLER

İngiltere'de filmi izlemek için sinemaya giden bir grup genç, filmdeki Guru karakteri gibi takım elbise giydi.

Sinema salonları Minyon kılığında sinemaya girenlerin girişini yasaklandı - 3

TİKTOK'TA VİRAL OLDULAR

Benzer kıyafetler giyerek Minyonlar: Guru’nun Yükselişi’ni izlemeye giden grup, sinema deneyimlerini TikTok’ta paylaştı.

Sinema salonları Minyon kılığında sinemaya girenlerin girişini yasaklandı - 4

SİNEMAYA GİRİŞLERİ YASAKLANDI

Ancak film esnasında çok gürültü yaptıkları ve perdeye bir şey fırlattıkları için gençlerin sinemaya girişi yasaklandı. Bazı sinemalar, rahatsız olan diğer müşterilere para iadesi yapmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Sinema salonları Minyon kılığında sinemaya girenlerin girişini yasaklandı - 5

5 YIL SONRA VİZYONDA

Serinin üçüncü filmi Çılgın Hırsız 3, 2017 yılında vizyona girmişti. Gençler paylaşımlarında “5 yıllık özlem sona erdi” ifadelerini kullandı.

Sinema salonları Minyon kılığında sinemaya girenlerin girişini yasaklandı - 6

MİNYONLAR GİŞENİN LİDERİ OLDU

Animasyon tutkunlarının ve çocukların merakla beklediği 'Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi' gösterimdeki ilk haftasında yaklaşık 109 milyon dolar hasılat elde ederek ABD gişesinde zirveye yerleşti ve 'Top Gun: Maverick'i ikinci sıraya attı.

İşte Minyonlar serisinin baş karakteri Guru gibi giyinerek sinemaya giden gençlerin TikTok paylaşımları...

Sinema salonları Minyon kılığında sinemaya girenlerin girişini yasaklandı - 7
Sinema salonları Minyon kılığında sinemaya girenlerin girişini yasaklandı - 8
Sinema salonları Minyon kılığında sinemaya girenlerin girişini yasaklandı - 9
Sinema salonları Minyon kılığında sinemaya girenlerin girişini yasaklandı - 10

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