Sinema salonları Minyon kılığında sinemaya girenlerin girişini yasaklandı

Haberler - ntv.com.tr | 05.07.2022 - 10:10 - Son Güncelleme : 05.07.2022 - 10:17
1 Temmuz'da vizyona giren Minyonlar: Guru’nun Yükselişi, TikTok'ta yeni bir trendin doğmasına sebep oldu.
İngiltere'de filmi izlemek için sinemaya giden bir grup genç, filmdeki Guru karakteri gibi takım elbise giydi.
Benzer kıyafetler giyerek Minyonlar: Guru’nun Yükselişi’ni izlemeye giden grup, sinema deneyimlerini TikTok’ta paylaştı.
Ancak film esnasında çok gürültü yaptıkları ve perdeye bir şey fırlattıkları için gençlerin sinemaya girişi yasaklandı. Bazı sinemalar, rahatsız olan diğer müşterilere para iadesi yapmak zorunda kaldıklarını belirtti.
Serinin üçüncü filmi Çılgın Hırsız 3, 2017 yılında vizyona girmişti. Gençler paylaşımlarında “5 yıllık özlem sona erdi” ifadelerini kullandı.
Animasyon tutkunlarının ve çocukların merakla beklediği 'Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi' gösterimdeki ilk haftasında yaklaşık 109 milyon dolar hasılat elde ederek ABD gişesinde zirveye yerleşti ve 'Top Gun: Maverick'i ikinci sıraya attı.
İşte Minyonlar serisinin baş karakteri Guru gibi giyinerek sinemaya giden gençlerin TikTok paylaşımları...