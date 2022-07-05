Sinema salonları Minyon kılığında sinemaya girenlerin girişini yasaklandı

SİNEMAYA GİRİŞLERİ YASAKLANDI

Ancak film esnasında çok gürültü yaptıkları ve perdeye bir şey fırlattıkları için gençlerin sinemaya girişi yasaklandı. Bazı sinemalar, rahatsız olan diğer müşterilere para iadesi yapmak zorunda kaldıklarını belirtti.