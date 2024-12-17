Sinema salonlarında en çok hangi filmler izlendi? (13-15 Aralık Türkiye gişesi)
Disney imzalı animasyon türündeki Moana 2, üçüncü hafta sonunda da en çok izlenen yapım olmayı başardı. Çakallarla Dans 7 ise vizyondaki ikinci haftasında 102 bin 215 kişi tarafından izlenerek ikinci sıraya yerleşti. ABD gişesinde beklentinin altında kalan Avcı Kraven ise 23 bin 720 seyirci rakamıyla açılış yaptı. İşte 13-15 Aralık hafta sonu Türkiye gişe rakamları...
İşte en çok izlenen filmler ve seyirci rakamları:
10. Her Şeyin Başı Merkür
6.499
9. Mukadderat
6.616
8. Terrifier 3
7.900
7. Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı
12.168
6. Gladyatör 2
13.024