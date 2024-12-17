Sinema salonlarında en çok hangi filmler izlendi? (13-15 Aralık Türkiye gişesi)

Disney imzalı animasyon türündeki Moana 2, üçüncü hafta sonunda da en çok izlenen yapım olmayı başardı. Çakallarla Dans 7 ise vizyondaki ikinci haftasında 102 bin 215 kişi tarafından izlenerek ikinci sıraya yerleşti. ABD gişesinde beklentinin altında kalan Avcı Kraven ise 23 bin 720 seyirci rakamıyla açılış yaptı. İşte 13-15 Aralık hafta sonu Türkiye gişe rakamları...

Sinema salonlarında en çok hangi filmler izlendi? (13-15 Aralık Türkiye gişesi) - 1

İşte en çok izlenen filmler ve seyirci rakamları:


10. Her Şeyin Başı Merkür

6.499

9. Mukadderat

6.616

8. Terrifier 3

7.900

7. Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı

12.168

6. Gladyatör 2

13.024

N-LIFE HABERLERİ

Sinema salonlarında en çok hangi filmler izlendi? (13-15 Aralık Türkiye gişesi) - 2

5. Avcı Kraven

23.720

Sinema salonlarında en çok hangi filmler izlendi? (13-15 Aralık Türkiye gişesi) - 3

4. Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu: Kadim Medeniyetler

36.332

Sinema salonlarında en çok hangi filmler izlendi? (13-15 Aralık Türkiye gişesi) - 4

3. Hain

51.848

Sinema salonlarında en çok hangi filmler izlendi? (13-15 Aralık Türkiye gişesi) - 5

2. Çakallarla Dans 7

102.215

Sinema salonlarında en çok hangi filmler izlendi? (13-15 Aralık Türkiye gişesi) - 6

1. Moana 2 

119.106

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