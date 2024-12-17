Sinema salonlarında en çok hangi filmler izlendi? (13-15 Aralık Türkiye gişesi)

İşte en çok izlenen filmler ve seyirci rakamları:



10. Her Şeyin Başı Merkür



6.499



9. Mukadderat



6.616



8. Terrifier 3



7.900



7. Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı



12.168



6. Gladyatör 2



13.024